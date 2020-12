Óriási a népszerűsége az online fehérvári kézműves műhelynek

A járványhelyzet hozadékaként az alkotás is az online térbe költözött. A kevésbé tapasztalt kézműveseknek a Fehérvári Kézművesek Egyesületének tagjai nyújtanak segítő kezet.

Az ünnepek közeledtével sokkal szívesebben kézműveskednek azok is, akik az év többi szakában kevesebb időt szánnak a kreatív kikapcsolódásra. Az alkotókedvűek a Kézművesek Háza közösségi oldalán képek és leírások segítségével hozhatnak létre különféle ünnepi dekorációkat, használati tárgyakat. A leírások rendkívül alaposak és részletesek, így azok is bátran nekivághatnak az alkotásnak, akik kevésbé jártasak a kézművesek világában.

A kezdeményezés mibenlétéről Szencziné Zsuzsát, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnökét kérdeztük. Mint megtudtuk, a tavasszal indított online műhely annyira népszerű volt, hogy jelen helyzetben nem is volt kérdés, lesz-e folytatás.

– Tavasszal azt láttuk, hogy az online műhelyeinknek nagyon nagy a népszerűsége. Volt olyan, amikor körülbelül kétezren keresték fel a közösségi oldalunkat. A visszajelzések is nagyon pozitívak voltak, többen mondták, hogy egyedül vagy akár a gyerekekkel közösen alkottak otthon. Az újabb járványhelyzetben automatikusan azt mondtuk, hogy ismét online folytatjuk. Az online szakköreink mellett karácsonyváró foglalkozást is indítottunk – mesélte az egyesület elnöke.

Téli online műhely elnevezéssel már öt adventi, karácsonyi ötletet találunk a Kézművesek Háza közösségi oldalán. Itt az alkotásban szakértők mutatják meg képeken és leírásokon keresztül, hogy miként alkothatunk mi magunk is gyönyörű dekorációkat, használati tárgyakat. Természetesen mindenhol pontos leírást kapunk az elkészítés mellett az anyagszükségletről is. Készíthetünk például Mikulás-zsákot, gyöngyből készült Télapót és hóembert, valamint adventi dekorációt is.

– Karácsonyig folyamatosan, hetente két-három újdonságot teszünk közzé. Próbálunk olyan alapanyagok felhasználásával dolgozni, melyek könnyedén beszerezhetők, és segítségükkel a kívánt alkotások egyszerűen elkészíthetők otthon is, úgy, hogy nem kell hozzájuk speciális eszköz, szerszám. Természetesen vannak könnyebben és nehezebben elkészíthető dolgok, azokat akár a nagymama is megalkothatja a gyerekekkel, vagy a család együttesen kreatívkodhat – tette hozzá Szencziné Zsuzsa.

Az online térben tehát számos lehetőség várja az alkotni vágyókat. Természetesen most minden tekintetben a karácsony kerül középpontba, így akinek még nincsen ötlete arra, hogyan dekorálja otthonát, az számos inspirációval gazdagodhat.