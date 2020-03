Öltöztessük fel az otthonunkat is az adott évszaknak megfelelően

A tavasz beköszöntével ideje lakásunkat is megtölteni vidám színekkel, hiszen ezzel nemcsak otthonunkat, de a kedvünket is feldobhatjuk.

Mi tehetné otthonosabbá és vidámabbá a lakást, mint a friss, zöldellő növények? Bármilyen helyiséget felüdítenek még a legegyszerűbb virágok is. Nem szükséges vagyonokat költeni díszes csokrokra, akár már néhány szál tulipánnal is feldobhatjuk például a konyhaasztalt vagy a nappalit. Természetesen a cserepes növények is remekül díszítik a lakást. A kiválasztásnál mindenképp vegyük figyelembe a virág igényeit és lakásunk adottságait is, ha például száraz levegőjű az otthonunk, válasszunk olyan növényt, amelyik ezt jól tűri. Aki nem annyira szereti locsolni, gondozni a szobanövényeket, annak jó alternatíva lehet a művirág is. Szerencsére már elmúltak azok az idők, amikor csak színes, giccses, „műanyagszagú” művirágok közül lehetett választani. Ma már számos elegáns, jó minőségű darabbal találkozhatunk a boltok polcain.

Egyre hosszabbodnak a nappalok és egyre növekszik a napsütéses órák száma is. Ne féljünk beengedni a tavaszi napsugarakat otthonunkba. Ehhez válasszunk vékonyabb, világos tónusú függönyöket, melyeken könnyen átszűrődnek az évszak első napsugarai.

Télen az ember szívesebben veszi körül magát sötétebb lakástextilekkel. A tavasz beköszöntével ideje búcsút mondani a komor színvilágnak. Cseréljük az ágynemű huzatát valamilyen világos árnyalatú vagy akár mintás kivitelűre. Ahhoz, hogy már a lakásunkhoz érve is tavaszias érzetünk legyen, cseréljük le a téli ajtódíszt egy üde, friss színekben pompázó darabra. Némi kézügyességgel és türelemmel magunk is elkészíthetjük bejáratunk ékességét. Ehhez használhatunk terméseket, szalagokat, apró dísztárgyakat. Határt csak a képzeletünk szabhat.