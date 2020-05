Nyári hangulat kis kiegészítőkkel

Sokak kedvenc évszakában – a nyaralások idején – újra teret nyernek az élénk színek, a virágdekorációk és a tengerparti hangulat. Néhány egyszerű kiegészítővel könnyedén nyarat varázsolhatunk otthonunkba.

Habár a nyári hónapokban a legtöbb ember szívesebben tölti az idejét a szabadban mint a négy fal között, ennek ellenére érdemes az otthonunkba is becsempészni a nyár érzetét. Ez különösen igaz a jelen időszakra, amikor az utazások egy része bizonytalanná vált, így előfordulhat, hogy a tervezettnél több időt kell otthonunkban töltenünk a nyári hónapokban. Ez tipikusan az az évszak, amikor bátran előtérbe helyezhetjük az élénk, harsány színeket: a citromsárga különböző árnyalatai a ragyogó napsütést, míg a kék variánsai a vízpart hangulatát hozhatják el otthonunkba. Emellett a zöld, a rózsaszín és a piros színek is élettel telivé varázsolják otthonunkat.

Természetesen nem kell az összes itt felsorolt színt megjeleníteni a lakás minden pontján, érdemes kiválasztani azt az egy-két színt, ami egyaránt passzol hozzánk és lakhelyünkhöz. Helyezzünk nagyobb hangsúlyt a bejárati ajtó és az előszoba dekorálására, hiszen ezek az első dolgok, amiket érkezéskor megpillantunk. Az évszaknak megfelelő ajtódísszel nem lehet melléfogni. A kopogtató elkészítéséhez használjunk élénk, világos színű virágdekorációkat, selyemszalagokat. Ha inkább a tenger hangulatát szeretnénk az otthonunkba csempészni, akkor a koszorúalapra rögzítsünk fából készült kagylókat, tengeri csillagokat, csigákat. A virágok az év bármely szakában üdítő hangulatot varázsolnak otthonunkba. A legforróbb évszak beköszöntével helyezzük előtérbe az egynyári növényeket. Ha nagyon precízek akarunk lenni, akkor a kaspó színe harmonizáljon a virágok színével, de természetesen ez már tényleg csak részletkérdés. Az egyszínű virágtartókat mintás selyemszalaggal, vagy kézzel festett mintákkal saját egyéniségünkre szabhatjuk. Válaszszunk olyan növényeket, melyek egész nyáron lakásunk, teraszunk díszei lehetnek. Amellett, hogy egyszerű dekorációs kellékek, a kellemes illatról is gondoskodnak. Az asztal dekorálásának fontosságát ne becsüljük alá. A legkönnyebben vágott virágokkal díszíthetünk. Ehhez a hagyományos vázák helyett használhatunk nagyobb méretű befőttesüveget, így sokkal bohókásabb összhatást érhetünk el. Ha a vágott virágaink elkezdenek hervadni, ahelyett hogy kidobnánk, préseljük le azokat, majd tegyük őket képkeretbe, így még tovább díszíthetik otthonunkat.

Amennyiben valami időtállóbbat szeretnénk, arra is találunk megoldást. Készítsünk saját magunk gyertyatartót, így a nyáresti vacsorákat még kellemesebb hangulatban fogyaszthatjuk el. Egy átlátszó üvegtálba – az alakja bármilyen lehet – tegyünk egy kis homokot, majd töltsük fel különböző méretű kagylókkal. Ez esetben jó célt szolgálnak az évek során összegyűjtött balatoni és tengeri kagylók, csigák is. A tál közepébe állítsunk gyertyát, vagy laposabb edény esetén teamécsest. Ha esetleg nem akarjuk meggyújtani, dekorációs elemként akár egész nyáron szépítheti a lakást, de a gyertyát tetszés szerint cserélhetjük is.

A lakástextilek alapjaiban meghatározzák a tér hangulatát, így azokat is érdemes nyári verzióra cserélni. Természetesen nem kell a padlótól a plafonig mindenből újabb garnitúrát venni, néhány apró változtatással könnyedén nyárias hangulat költözhet a házba. Az ülőpárnák, az asztalterítők vagy a függönyök esetében részesítsük előnyben a világos színű darabokat. Ne riadjunk vissza a mintáktól sem: egy napraforgó mintás asztalterítő, vagy az apró virágokkal díszített székpárna a helyiség üde színfoltjává válhat.

Mivel ebben az időszakban sokan szeretnek a szabadban lenni, ezért a terasz, az előkert és az erkély dekorálását sem érdemes elhanyagolni. A kültéri bútorokat dobjuk fel színes párnákkal, plédekkel, terítőkkel. Az asztalra szintén kerülhet illatgyertya, de akár a színes, csíkos-pöttyös szívószálas poharak is vidám hangulatot hozhatnak. A nyáresti beszélgetések hangulatos és praktikus kiegészítői lehetnek a függő mécsestartók vagy a lampionok. Amellett, hogy számos színből és méretből válogathatunk, a szúnyogokat is távol tarthatjuk az illatgyertyák segítségével.