Nem múlt el nyomtalanul a nyár Fehérváron

A közterületi közösségi kertek – vagy nevezhetjük őket panelkerteknek is – legalább annyi törődést igényelnek, mint a hagyományos értelemben vett virágoskertek, sőt! Az ősz derekán is színes virágok díszítik a lakótelepeket.

Mindenkié vagy senkié? Tehetnénk fel a kérdést akkor, amikor a közterületeken, a társasházak közvetlen környezetében elhelyezkedő kiskertekről beszélünk. Ha nem is mindenki, de egyre több vállalkozó szellemű lakó vagy éppen közös képviselő veszi szárnyai alá azokat a sokszor csak talpalatnyi, máskor egészen szélesen elhúzódó területeket, amelyeket sokan mások figyelmen kívül hagynak.

Mi motiválhatja ezeket az embereket? Nos, mint az képeinken is látszik, a társasházak körül rendben tartott kiskertek és különféle virágtartók még az ősz, a hűvösebb időjárás beköszöntével is nyári érzetet csempészhetnek az ott lakók és az arra járók lelkébe. Öröm, hogy egyre több városrészben találhatunk a panelok tövében gondozott, otthonosan berendezett oázisokat. Természetesen jelen esetben – bárki is végezze a munkálatokat – mindez társadalmi munka. A virágba borult kiskertek örömet adnak a szemnek és a léleknek.

Habár a pozsgás virágok ideje lassacskán véget ér, és a természet is magára ölti őszi köntösét, még nem kell teljesen lemondanunk a növények adta színekről, illatokról. A Vízivárosban található virágtartó szekér tucatnyi muskátlija már láthatóan elvirágzott, ám a futónövény zöld szárai és a platánokról lehullott barna levelek tökéletes összhangot alkotnak, hiány­érzetnek nincs helye.

A beton virágtartókban – melyekből kör és szögletes alakúakkal is találkozhatunk városszerte – szinte sövényként elterülő begóniák és árvácskák még most is városszerte színesítik a lépcsőházak környékét.

A pihenés céljául is szolgáló kiskertek asztalait és székeit több helyen már falevelek borítják, ám ez senkit ne tartson vissza attól, hogy megálljon egy pillanatra, leüljön, és gyönyörködjön a természet őszi színeiben, illataiban, hiszen a környezet szépségeiről, a növények adta nyugtató közeg apró csodáiról akkor sem kell lemondanunk, ha otthonunk egy társasházi lakás. A közösségi kertek hűek megnevezésükhöz: a közösség és a lakók szolgálatában állnak, színesítik a környezetet, és egyúttal a mindennapokat is.