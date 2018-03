Mit tehetünk, hogy a tavaszi nagytakarítás ne rémálom legyen?

A megújulás évszakában megszokott dolog, hogy a természethez hasonlóan a lakás és annak környéke is felfrissül. Tegyünk azért, hogy jobb, könnyebb legyen a nagytakarítás!

Fentről lefelé és bentről kifelé – ez az egyik követendő alapelve a tavaszi nagytakarításnak. Ha megfogadjuk ezt a tanácsot, nem bosszankodunk majd azon, hogy az egyik elvégzett munkával tönkretettük (például véletlenül összekoszoltuk) a másikat.

A nagytakarítás másik alapelve a folyamatos szellőztetés. A kellemes tavaszi időnek és a lágy szellőnek köszönhetően adott a lehetőség, hogy a lakás megteljen friss levegővel, a takarítás során keletkezett por pedig kiszálljon a helyiségből.

Ha pedig por: a takarítást kezdjük annak eltüntetésével. Irtsuk ki a pókhálókat, és ne felejtsük el portalanítani a karnisok, szekrények tetejét sem. Ahol lehet, ne csak portörlőt használjunk, hanem mosószeres vizet is. Bár pepecselős munka, de még a könyveket és a dísztárgyakat is érdemes egyenként kivenni a helyükről, majd száraz ronggyal áttörölni azokat.

A port a szobanövények is felfogják, így azok leveleit is töröljük át vizes ruhával. A nagyobb példányok a zuhanyt is kibírják.

Ne felejtsük el lecserélni, kimosni a textíliákat! Szedjük le a függönyt, váltsunk ágyneműhuzatot és a bútorokat is nyugodtan porszívózzuk le. A plüssöket, díszpárnákat és takarókat a levegőn portalanítsuk, akár úgy is, hogy tollaslabda- vagy teniszütővel megütögetjük azokat.

Nagy feladat még a konyha és a fürdőszoba kitisztítása is. A mosószeres víz a két helyiség szekrényeinél is jó megoldás. Itt is a fentről lefelé elvet kövessük: tisztítsuk meg a falat, a lámpákat, mossuk le a csempéket, a csaptelepeket, és ha szükséges, távolítsuk el róluk a vízkövet. A legvégére maradjon a padló.

Ha a csempéknél elszíneződtek a fugák, és hajlandóak vagyunk kitisztítani azokat, forraljunk össze egy bögre vizet és egy bögre ecetet, majd oldjunk fel benne egy evőkanál mosószódát. Egy, már használaton kívüli fogkefével dörzsöljük át alaposan a problémás részeket: bár sok erőt és időt igénylő feladat, a fugák szépen kifehérednek.

Hogy ezt a hosszú procedúrát – mármint a teljes tavaszi nagytakarítást – ne rémálomként éljük meg, érdemes ütemtervet készítenünk. Így amellett, hogy jobban átlátjuk a napi teendőket, nagyobb sikerélményünk is lehet.

Motiváljuk magunkat zenével, sőt, ha végeztünk egy-egy helyiséggel vagy egy adott napi takarítással, jutalmazzuk meg magunkat: ez lehet egy új ruhadarab, egyéb tárgy vagy filmnézés.

A takarítás időpontja ne ad hoc, hanem előre eltervezett legyen, hogy lelkileg fel lehessen rá készülni. Persze az sem utolsó szempont, hogy ha tudunk, válasszunk magunknak egy segítőtársat, aki akár egy közös helyiségben, akár egy másikban, de segít elvégezni a piszkos munkát. Valószínűleg a hangulat is sokkal jobb lesz.