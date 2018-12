Mikor a falon függő festmények szó szerint szárba szökkennek

Új szelek fújnak a divatban, és ha bejut a szállodák és irodaházak főbejáratán, végigsöpör a hosszú folyosókon, átfésülve a falakról le- és felfutó növények sorát. Ez nem egy végítélet után van tíz évvel, nem az őserdő veszi vissza jogos birodalmát, hanem a lakberendezők új ötletei elevenednek meg. Megkezdődött a zöldfal korszaka.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Szinte meg sem kell elevenedni, hiszen eleve élnek ezek a felületek, már a telepítés pillanatában. A szobanövények minden korban helyet kaptak az otthonokban, a növényfalak egészen új szintre emelték ezt a díszítési stílust, mely esetében a természet közelsége szó szerint értendő.

Csodásan zöldellő és növekvő mohatakaró a lakásban

Népszerűségének oka, hogy teljesen természetes és belülről fakadó, éppúgy, mint maga a zöld fal. Váratlanul éri az embert, mert senki sem számít a megjelenésére, ezért feltűnő és meghökkentő. A legtöbb magyar település még szerencsés helyzetben van, mert azért még mindenhol találkozhat az utcán siető ember zöldfelületekkel, de sajnos vannak olyan nagyvárosok, ahol fát, füvet is alig látni, nemhogy hatalmas növénytakarókat. Természetesen nem csak hangulati elem és dekoráció, hiszen a növényfalban burjánzó élőlények mindent tudnak, amit hagyományosan termesztett társaik, tehát remekül hang- és hőszigetelnek, illetve tisztítják, frissítik az adott helyiség levegőjét.

Hozzájutni sem olyan ördöngösség, hiszen növényfalak vásárolhatók készen, kisebb-nagyobb változatban, kül- és beltérre egyaránt, de kis ügyességgel és elszántsággal megpróbálkozhat bárki a házilag történő kivitelezéssel is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A legelterjedtebb változatokat a különféle páfrányok, mohák és zuzmók képezik. Nem véletlenül van ez így, hiszen többségük puha, selymes felületükkel könnyedén kiegészítik az otthonok, irodák kényelmét. A másik érv ezek mellett, hogy viszonylag igénytelenek, nem feltétlenül van szükségük fényre, sőt, sokszor éppen a félárnyékos elrendezést kedvelik jobban, emellett gyakran beérik a párával, így nem okozhat gondot az ápolásuk. Elegendő, ha eleve a párás fürdőszobában kapnak helyet, kézi permetezővel kiegészítve a locsolásukat.

Az igazi persze az, amikor több négyzetmétert fed be a fali „zöldség”, de amennyiben helyszűke miatt erre nincs lehetőség, a kisebb változat is szóba jöhet. Ehhez kell egy régi, fából készült képkeret, ami az alapját képezi majd a mozgatható növényfalnak. Tyúkráccsal kell borítani a keretek közötti területet, majd megtölteni tőzeges földdel a képet, és a rácsok közé már ültethetők is a különféle mohák, páfrányok vagy pozsgások és orchideák.

Ha készen vásárolnánk ilyen növényfalat, annak nagy előnye, hogy beépített öntözőrendszer is kérhető hozzá. Hátránya is van azonban a kényelmes verziónak, méghozzá a csillagászati ára. A nagyobb felületek több százezer forintba kerülnek, így most még csak szállodák és irodaházak recepcióinak, társalgóinak hangulatát dobják föl növényfalakkal, de az ötlet nem elvetendő lakásaink tekintetében sem.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS