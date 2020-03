Megoldások a szőnyegtisztításra

A sző­nyegek tisztítása sosem egyszerű folyamat. Akármennyire is vigyázunk rá, óhatatlanul is bepiszkolódhat, de szerencsére a legmakacsabb foltokra is van megoldás.

Az ecetes-langyos vizes oldat sok szempontból hasznos lehet a szőnyegtisztítás során. Folteltávolításra is kiválóan alkalmas: egy törlőkendő segítségével tegyünk a keverékből a foltos területre, majd hagyjuk megszáradni. Garantált, hogy a foltnak nyoma sem lesz. Emellett állagmegóvásra is használhatjuk, ugyanis ha porszívózás után átsikáljuk a szőnyeget ecetes-vizes oldattal, sokkal tovább megőrizhetjük kárpitunk telt színét és újszerűségét.

Friss foltok esetén egy palack ásványvíz is a segítségünkre lehet. Öntsünk vizet a foltra, majd egy ronggyal itassuk fel a folyadékot, ügyelve arra, hogy ne dörzsöljük, ugyanis így csak még mélyebbre juttatnánk a koszt. Régi, makacs foltok eltüntetésére keverjünk össze egy evőkanál ecetet és ugyanennyi kukoricakeményítőt. Az elegyet dörzsöljük a foltba, és hagyjuk rajta két napig. Ha megszáradt, porszívózzuk fel, és szőnyegünk máris újra a régi.

A só ételízesítés mellett szőnyegtisztításra is remekül megfelel. Borfoltok esetén például az egyik leghatékonyabb módszer. Az érintett területre szórjunk sót, majd miután a vörösbort magába szívta, porszívózzuk fel. A friss bor okozta foltot itassuk fel mielőbb papírtörlővel. Ezután szórjunk rá minél több szódabikarbónát. Legalább egy órán át hagyjuk, hogy a por tegye a dolgát, majd porszívózzuk fel a maradékot. A sütőport nem csak a konyhában használhatjuk, szőnyegtisztításkor is csodaszer lehet. Szórjunk belőle a foltra, majd öntsünk rá egy kevés forró vizet és hagyjuk hatni, majd itassuk fel egy rongy segítségével.

A foltok mellett szagsemlegesítésre is használhatunk borotvahabot. Fújjuk be a szőnyeget és hagyjuk hatni, majd langyos vízzel és egy ronggyal mossuk le a habos területet. A szőnyegünk egyszerre lesz tiszta és friss il­latú.