Meghálálja a gondoskodást a kert

A nyári száraz vagy éppen viharokkal tarkított időjárás könnyen tönkreteheti a kertet. Ezért különös figyelmet kell fordítanunk a gondozására. Íme néhány tanács, hogyan lehet megtartani a kert szépségét késő őszig. Besenyei Péter műrepülő pilóta is megosztja kertgondozási praktikáit.

Alulról kezdeni: a fű

A kert koronája, éke a fű. A szép gyep azonban gondozást igényel – nyáron is, amikor azonban a kikapcsolódás, pihenés miatt előfordulhat, hogy kevesebb gondot fordítunk rá. Pedig ez a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hiszen elég néhány csapadékmentes, forró nap – és a fű tönkremehet. A legfontosabb, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk ilyenkor a locsolásra. „A meleg, nyári időszakban a locsolást és a kerti munkák nagy részét korán reggel végzem. A gyepnek is jobb, ha nem a legforróbb, napsütéses órákban locsoljuk, hiszen úgy könnyen kiégethetjük a pázsitot” – mesélte Besenyei Péter világ- és Európa-bajnok műrepülő pilóta, akinek egyik legkedvesebb időtöltése a kertészkedés.

A forróbb napokon érdemes mindennap öntözni a pázsitot, de ha erre nincs lehetőségünk, akkor is igyekezzünk legalább 4-5 alkalommal locsolni egy héten. Az alapos áztatásnak és az éltető napsugaraknak köszönhetően ilyenkor a fű is gyorsabban nő, ezért a fűnyírást sem szabad elhanyagolni, mert könnyen burjánzásnak indulhat a kert. A nagy melegben kéthetente vagy akár hetente is lenyírhatjuk a füvet, ha mellette alaposan öntözzük. Ha a fű magassága egy hosszabb távollét vagy utazás miatt megugrik, jobb, ha nem egy vágással nyírjuk megfelelő méretűre, hanem betartva az egyharmados szabályt, inkább több alkalom alatt tesszük rendbe a gyepünket. Jó tudni, hogy a tervezett fűnyírás előtt 24 órával érdemes hanyagolni a locsolást. A könnyed és gyors munkavégzés érdekében érdemes akkumulátoros fűnyírót használni, ami szabad mozgást enged a kertben és csendes munkavégzést biztosít, így a nap bármely szakában el tudjuk végezni a kerti munkát anélkül, hogy megzavarnánk a családot vagy a szomszédokat a pihenésben.

Cserjék és növények metszése

Ebben az időszakban nemcsak a fű indul hirtelen gyors növekedésnek, hanem a cserjék és a sövények is. Nem szabad elfelejteni ezek megmetszését sem, hiszen így azt „hihetik” a növények, hogy vége a szezonnak, és nem borulnak virágba, nem növesztenek új hajtásokat, vagy csak nagyon keveset. Ezzel szemben azonban, ha visszavágjuk az ágakat, felpezsdül a növényünk, és azon „dolgozik” majd, hogy minél több új levelet és ágat hozzon.

„A párom, Tünde kedvenc virága a rózsa, így ebből is van néhány bokrunk a kertben, amit általában én szoktam metszeni. Egy könnyű és rendkívül halk akkumulátoros sövénynyírót használok a bokrok alakítására, mert ezzel sokkal egyszerűbben, gyorsabban és kényelmesebben tudom elvégezni a munkát” – folytatta Péter, aki hozzátette, hogy a kertben töltött idő minden percét élvezi.

Gyümölcsök és zöldségek

A zöldségeskertek rengeteg munkával járnak, de ilyenkor látni leginkább, hogy megéri a sok fáradozás és gondoskodás, mert a növények finom termések áradatával hálálják meg a munkánkat. Az állandó gyomlálás mellett a legtöbb helybe vetett növényt is ilyenkor kell ritkítani. Ilyen például a sárgarépa, a petrezselyem, a paszternák, a nyári saláta, a kapor és a cékla. De július végén a gyümölcsfák koronáját is igazítsuk meg, hogy több fényhez jusson a növény. A gyümölcsöket folyamatosan szüretelhetjük, amiket befőzéssel vagy fagyasztással tartósíthatunk. „Az én kedvencem, amit ilyenkor kezdünk szüretelni, a kajszibarack. Isteni lekvárt szoktunk belőle készíteni, amit legjobban egy finom palacsintába töltve szeretek elfogyasztani – ecsetelte a műrepülő pilóta, aki hozzátette, hogy egyik legkedvesebb kertápolási eszköze az akkumulátoros magassági ágnyeső, melynek segítségével erőfeszítés nélkül tudja rendben tartani a gyümölcsfákat.