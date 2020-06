Meghálálja a gondos törődést az orchidea

Sokan ódzkodnak az orchideától, ugyanis köztudottan kényes jószágról van szó. Ettől függetlenül természetesen nem lehetetlen életben tartani a virágot, csupán érdemes megfogadni néhány hasznos tanácsot.

Egzotikus kinézetével, szemet gyönyörködtető virágaival minden helyiségbe eleganciát hoz az orchidea. Színvilága változatos, a hagyományos hófehér és rózsaszín mellett kék, lila és bíbor színekben pompázó darabokat is találhatunk a boltok polcain. Ám ez a növény amennyire különleges, legalább annyira igényes és kényes is. Nem elég pusztán rendszeresen meglocsolni, ugyanis az életben tartásához számos apró igényére figyelni kell. A nem megfelelő körülmények között ugyanis könnyedén „ledobja” virágait.

Praktikus választás a műanyag cserép

Nem szükséges a vásárlás után azonnal átültetni, ám ha mégis erre a műveletre kerül sor, érdemes óvatosan kezelni a virágot. Az orchidea cserepe lehetőség szerint legyen átlátszó, hogy még több fényt kapjanak a növény gyökerei. A méret kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy a gyökerek érintsék a cserép széleit. Praktikus választás lehet a műanyag kivitel, ugyanis ezt átültetéskor könnyedén levághatjuk a növényről. Ha nem szeretnénk ennyire drasztikus módszerhez folyamodni, akkor a cserép óvatos körbenyomogatásával szintén leválaszthatjuk a virágot. Amikor a gyökerek érezhetően eltávolodtak a cserép falától, húzzuk ki az orchideát. Ezt követően óvatosan fejtsük le egymásról a gyökereket, rázzuk ki az ültetőközeget, majd távolítsuk el a növény elhalt részeit, gyökereit – ha van ilyen. Az átültetés során gondoskodjunk a megfelelő, új, kimondottan orchideák részére készített ültetőközeg beszerzéséről, ez jellemzően fenyőkéreg, kókuszrost, perlit és tőzegmoha keveréke.

Sok fény, párás közeg

Az orchideatartás két sarkalatos pontja a fénymennyiség és a megfelelő páratartalom biztosítása. Előbbire igen magas a szükséglete, de nem szereti a közvetlen napsütést, így ajánlott a lakás egyik világos, keleti, déli vagy nyugati tájolású ablakának közelében elhelyezni. Egyes fajok azonban nyáron akár a kertbe is kihelyezhetők a lombos fák árnyékába vagy a félárnyékos helyekre. A tűző napsütéstől védeni kell, mert levelei könnyedén elszíneződhetnek vagy megéghetnek – a közvetlen napsütést csupán néhány faj viseli el, ezért nem érdemes kockáztatni. Kedveli a magas páratartalmú közeget, ennek biztosítására jó megoldás lehet az agyaggranulátum vagy a kavics. Ezek segítségével úgy állhat a növények alatt a víz, hogy magát a gyökeret nem rohasztja el. Mindemellett nem elhanyagolható a megfelelő légmozgás biztosítása sem. Ha tehetjük, olyan helyre rakjuk növényünket, ahol kellemesen jár a levegő. Az enyhe légáramok lehetővé teszik, hogy az orchideákat ne támadják meg a gombák, emellett pedig a nedvesség miatti rothadás is kiküszöbölhető.

Öntözéshez használhatunk esővizet

A kényességének része, hogy az orchidea – más növényekhez hasonlóan – nem kedveli a kemény csapvizet, ezért érdemes eső- vagy ásványvizet használni öntözéskor. Hetente egyszer ajánlott locsolni nem hideg, hanem szobahőmérsékletű vízzel. Mindezt lassan, fokozatosan tegyük, hogy a szükségesnél többet biztosan ne kapjon, ugyanis a túlöntözés könnyen a levelek lankadásához és a gyökerek elrohadásához vezethet – ekkor azok megpuhulnak és elsárgulnak. Ilyen esetben vegyük ki a virágot a cserépből és távolítsuk el az elpusztult részeket. Teljes gyökérpusztulás esetén természetesen ez a megoldás sem nyújt már segítséget. Aki több időt szán az öntözésre, az hetente egyszer – cseréppel együtt – állítsa 10 percre vízbe a növényt, ami így könnyedén megszívja magát. Ezt követően csak le kell csurgatni a felesleges vizet és már kész is a locsolás. A vízellátás mellett a plusz táplálásra is fordítsunk időt és energiát, ugyanis az orchidea élősködő növény, ezért rengeteg tápanyagot igényel. Kéthetente, de legalább havi egy alkalommal öntsünk a cserépbe tápoldatot – ehhez ajánlott a típusnak megfelelő szert kiválasztani. A mértékletesség ez esetben is elsődleges, ugyanis a túltáplálás gyökérpusztulást és levélfoltosodást okozhat. Ez megelőzhető, ha az oldatot hígítva használjuk levéltrágyaként, ugyanis a növény így is fel tudja venni a számára szükséges mennyiségű tápanyagot.