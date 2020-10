Mécsestartót, asztaldíszt, de akár még díszes kaspót is készíthetünk dísztökökből

Az ősz egyik slágere a dísztök, melynek felhasználása rendkívül sokrétű, ha dekorációról van szó. A teljes őszi harmónia érdekében más szezonális terméseket is érdemes bevetni a díszek készítésekor.

Az ősz elmaradhatatlan kelléke a sütőtök és a dísztök. Míg előbbit a konyhában is felhasználhatjuk, addig utóbbi elsődlegesen dekorációs funkciója miatt válhat hasznunkra. A jó hír, hogy dísztököt akár a kertben is termeszthetünk, így a dekorációra szánt költségvetésből is lefaraghatunk, ha magunk termeljük a díszekhez szükséges kellékeket. Egyébiránt természetesen vásárolhatunk is különféle színű és méretű dísztököket, amiket aztán az otthonunk számos pontján hasznosíthatunk.

A legegyszerűbb, ha a kis dísztököket belehelyezzük egy fonott kosárba, vagy rátesszük egy tálcára, tányérra. A rusztikusabb hatás eléréséért válasszunk fából készült tálcát, vagy olyan színű alátétet, amely passzol az őszi színvilághoz. A dísztökök köré az ősz terméseiből, bogyóiból is rakhatunk néhány darabot. Ez lehet például gesztenye, mogyoró, dió, makk, csipkebogyó vagy toboz. Emellett akár színes faleveleket is tehetünk a kompozícióhoz – természetesen utóbbiakat érdemes bizonyos időközönként cserélnünk.

A kisebb méretű dísztökökből mécsestartót is készíthetünk. Ennek alapköve, hogy olyan darabokat válasszunk, melyek stabilan állnak, hogy az eldőlés veszélyét lehetőség szerint nullára csökkentsük. Nincs is más dolgunk, mint a tetejéből levágni egy kisebb darabot, majd olyan mélyen kifaragni, hogy a mécses teljes egészében beleilleszkedjen a tök belsejébe.

Az egyszerűségnél maradva, ha nagyobb, úgynevezett halloweentök vásárlására adjuk a fejünket, azokat egész egyszerűen a bejárat mellett elhelyezhetjük néhány cserepes növény társaságában. Aki egy kicsit több szabadidővel, temérdek elszántsággal és türelemmel, valamint jó kéz­ügyességgel rendelkezik, akár különféle kreatív mintákat is faraghat a dísznövényre. Tökfaragásnál elsőre legtöbben a rémisztő arcok megfaragására asszociálnak – természetesen ez is lehetséges –, ám emellett akár falevelet, mókust, vagy bármilyen, számunkra tetsző, őszt idéző alakot megfaraghatunk. A munkálatokhoz az éles kés mellett akár akkumulátoros fúrót is használhatunk, ami jó szolgálatot tesz az aprólékos kidolgozásnál. Itt már tényleg csak a kézügyességünk szabhat határt. A kifaragott tökbe tehetünk mécsest is, így a bejárati ajtó mellett igazán barátságos hangulat fogadja a hozzánk érkezőket.

Gyönyörű kopogtatókat készíthetünk a bejárati vagy akár a beltéri ajtókra. Ehhez szükség van egy ragasztópisztolyra, néhány színes falevélre, tobozra, szárított virágokra, makkra, gesztenyére és kisebb dísztökökre. A kopogtató alapját kirakhatjuk vesszőből, de akár vásárolhatunk szalma vagy hungarocell alapot. Nincs is más dolgunk, mint ízlés szerint felragasztani az ősz színes-szagos terméseit és máris készen van a gyönyörű, évszakhoz illő dekoráció.

A tökös dekoráció természetesen nem jelenti azt, hogy a szebbnél szebb virágokat nélkülöznünk kellene, ugyanis akár kaspóként is szolgálhatnak a nagyobb darabok. Ehhez vágjuk le a tök tetejét abban a magasságban, hogy a kiválasztott virág beleférjen. Ezután jön a piszkos munka: alaposan vájjuk ki a belsejét, hogy minél kevésbé induljon romlásnak a tök. Végül helyezzük bele a virágot cseréppel együtt, s máris kész az őszi kaspó. Természetesen mindez vágott virágokkal is működőképes: tegyünk egy vázát vagy befőttesüveget – a tök méretétől függően – a növény belsejébe, töltsük fel vízzel és helyezzük bele kedvenc szálainkat!

A tök külsejét kedvünkre dekorálhatjuk alkoholos filccel vagy festékkel.