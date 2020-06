Ma is divatos a vitrázsfüggöny

A funkcionalitás mellett dekorációs elemként is fontos szerepet töltenek be a függönyök. A különböző terek másfajta megoldásokat igényelnek.

Az adott helyiséghez illő függöny kiválasztása első gondolatra nem tűnik túlságosan bonyolult feladatnak, ám ha hosszú távon gondolkodunk, érdemes több időt és ­energiát szentelni a megfelelő darab megtalálására.

A nappaliba válasszunk pasztellszínű darabokat

Elsődlegesen gondoljuk át, hogy milyen funkciót szeretnénk a textíliának tulajdonítani. Ez lehet hangszigetelés, sötétítés, dekoráció vagy csupán a külvilág kizárása. Ezt a szempontot mindig tartsuk szem előtt, hiszen teljesen más anyagú, nagyságú és színű függönyt kell beszereznünk a különböző funkciók betöltéséhez.

Attól, hogy sötétíteni szeretnénk, nem érdemes túlságosan sötét színű darabokba beruháznunk. Ilyenkor jobban megéri redőnyt vagy rolót szereltetni, mellé pedig egy világosabb színű, fényáteresztő függönyt választani. A túlságosan sötét textília amellett, hogy ronthatja az összképet, optikailag szűkíti a teret, így a redőny-világos függöny megoldással megfelelően sötétíthetünk, ám mégis dekoratív végeredményt kapunk.

Ha a belvárosban vagy egy forgalmas főút közelében élünk, a hangszigetelő függöny életmentő lehet. Ez ugyanis egy különleges, vastag anyagból készülő, többrétegű termék, melynél a rétegek közé hangszigetelő anyagot varrnak. Hatásfoka valószínűleg nem vetekszik a professzionális hangszigetelésével, ám beszerzése és használata jóval egyszerűbb és olcsóbb. Ha a függönynek nem szeretnénk különösebb funkcionalitást adni, pusztán az a célunk, hogy az ablakok ne csupaszon árválkodjanak, abban az esetben olyan darabot válasszunk, amelyik fényáteresztő és stílusában passzol a helyiség hangulatához.

Gyerekszoba esetén válasszunk vidám mintás, könnyen tisztítható darabokat

A praktikusság mellett fontos, hogy az adott helyiséghez leginkább passzoló textíliát találjuk meg. Általánosan elmondható, hogy bármely szoba esetén bevethetünk néhány egyszerű trükköt annak érdekében, hogy még csinosabbnak tűnjön a helyiség. Ha magasítani szeretnénk a teret, akkor válasszunk földig érő darabot, ha pedig a szélesítés a cél, akkor a függönyözött felület legyen minél nagyobb. Hálószoba esetén a bensőséges hangulat megteremtéséhez válasszunk lágy esésű, földig érő textíliát. A rögzítéshez jó választás a mennyezeti sín, ami dekoratívan, feltűnés nélkül illeszkedik a helyiséghez.

Gyerekszobák esetén bátran rugaszkodjunk el a hagyományosnak mondható, stílusos és elegáns daraboktól, hiszen itt a gyermekbarát, vidám hangulat megteremtése is nagyon fontos. Ehhez választhatunk különféle mesehősös, virágmintás, kisautós vagy éppen hercegnős darabokat. Az anyag kiválasztásánál részesítsük előnyben a nem túl kényes, könnyen tisztítható darabokat, hiszen az esetleges koszolódás esélye egy gyerekszobában jóval nagyobb, mint a nappaliban. Rögzítés szempontjából érdemes olyan kialakítású karnis vagy sín mellett dönteni, amely megkönnyíti a függöny le- és felszerelését, és nem kell hosszabb ideig a csipeszekkel bajlódni. Konyha esetén megannyi praktikus megoldás közül választhatunk. Ebben a helyiségben általában nincs szükség sötétítőfüggönyre, hiszen itt kevésbé elsődleges a sötétítő funkció. A hagyományos, ablak alá érő függöny mellett máig divatos a rövid függöny. Ezt jellemzően az ablak alsó felén szokás elhelyezni egy vitrázs segítségével, ami azért is jó megoldás, mert öntapadós mivoltából adódóan nem igényel fúrást, csavarást, így szakértelem nélkül rögzíthető.

A vendégfogadás és a családi összejövetelek, valamint a kikapcsolódás színhelyéül szolgáló nappali esetén a tex­tília egyik fő feladata, hogy elegáns megjelenést kölcsönözzön és illeszkedjen a szoba stílusához, a többi berendezési tárgyhoz. Lehetőség szerint válasszunk apróbb, diszkrét mintával ellátott vagy egyszerű, pasztellszínű terméket. Ha sötétítőt is szeretnénk felrakni, akkor a fényzáró funkció általában nem a legfőbb szempont, hiszen ebben a helyiségben inkább dekorációs szerepet kapnak ezek a darabok. Dolgozószoba esetén a függöny kiválasztásánál is törekedhetünk az irodai hangulat megteremtésére. A sötétítés itt sem feltétlenül elsődleges funkció, így akár a szalagfüggöny is remek választás lehet, hiszen szükség esetén átereszti a fényt, de árnyékolásra is ki­váló.