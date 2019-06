Látványos fabútorok teszik még otthonosabbá Velencét, köztereit

Különleges köztéri lakberendezéssel találkozhat az, aki ellátogat Velencére – Varga Norbert pázmándi fafaragó kanapét és kezekből formázott székeket álmodott a város néhány pontjára, amelyek így otthonos, kedves hangulatukkal pihenésre invitálják a járókelőket.

A Virágos Magyarországért versenyen nyert korábban különdíjat Velence önkormányzata, melynek köszönhetően 500 ezer forintot költhetett el köztéri területeire. A városban nemrég megjelentek a különleges, faragott utcabútorok, amelyek ebből a keretből valósulhattak meg.

A pázmándi Varga Norbertet kérték fel a munkára, aki egyébként már korábban is dolgozott Velencén – ő készítette a Korzón látható, fatörzsekből álló alkotásokat is. A Korzóval szembeni buszmegállóban egy szép, többszemélyes fakanapé kapott helyet, amely igazán különleges, egyedi és otthonos megoldás közterületen. A másik részen a kezeket formázó székek is úgy lettek kialakítva, hogy ha van rá lehetőség és igény, akár tovább is bővíthető a „köztéri nappali” – például egy kis asztalkával.