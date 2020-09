Lakásdekoráció: középpontban az ablakok

Fehér függönnyel, vagy két, oldalra záródó textillel is hangulatossá tehetjük az ablakot és környékét. Egyszerűbb ablakdekorációként funk­cionálhat néhány kisebb növény is.

Az ablak elsődleges funkciója a fény beengedése. Ha a panorámával elégedettek vagyunk, az már fél siker, ám érdemes az ablak környékének díszítésére is nagy hangsúlyt fektetni, így még szebb lesz az összhatás.

Nem szokványos, ám annál dizájnosabb megoldás a a belső redőny. Mint tudjuk, ezek a sötétítőeszközök általában az ablakok külső részén helyezkednek el, de ha belülre rakatható kivitelt választunk, könnyedén dekorelemmé válhat. Válasszunk olyan anyagot hozzá, ami jól illeszkedik a szoba alapszínéhez, így amellett, hogy keretet ad az ablaknak, nem vonja el a figyelmet a helyiség többi részéről.

Aki az egyszerű megoldásokat részesíti előnyben, annak a hófehér függöny jó választás. Ez akkor is praktikus, ha nincs a lakásban túl sok ablak, vagy csak kevés fény áramlik be az otthonunkba. A fehér függöny, amellett, hogy nagyítja a teret, az ablakot is méretesebbnek láttatja és a fényt is szépen szétszórja a szobában. Ráadásul bármilyen színű bútorhoz, dekorációhoz passzol, és nem mellesleg rendkívül elegáns is.

A függönyöknél maradva, stílusos megoldás, ha dupla, két oldalra záródó függönyöket választunk. Ha szeretnénk, hogy az ablak és környéke a szoba középpontjában legyen, válasszunk feltűnőbb színeket és merészebb mintákat.

Ha a helyiség elhelyezkedéséből vagy funkciójából adódóan nem létszükséglet a privát szféra érzete, akkor akár üresen, függöny nélkül is hagyhatjuk az ablakot. Ezt érdemes úgy alkalmazni, hogy a fal színe világos, az ablakkereté sötét legyen, így nagyon elegáns végeredményt érhetünk el. Ha ezt a megoldást választjuk, de mégis szeretnénk egy kis színt vinni az üvegfelület környékére, akkor helyezzünk el néhány virágzó növényt a párkány belső oldalán. Ügyeljünk arra, hogy ne legyen zsúfoltság, ugyanis ez könnyen dzsungelhatást válthat ki, így odavész az elegancia.