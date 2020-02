Kutatások bizonyítják: a tágas tér és a rend pozitívan hat az emberek hangulatára

Alapvetően letisztult formák és steril megjelenés jellemzi, mégis visszafogottan elegáns stílusirányzat, ami könnyen magával ragadja az embert. Amilyen könnyűnek tűnhet egy minimalista otthon berendezése, annyi kihívást is rejt magában.

Manapság az egyik legnépszerűbb lakberendezési trendek közé tartozik a minimalista stílus, amely egyszerre harmonikus, rendezett, tiszta és funkcionális is. Ezeknek a „feltételeknek” nem is olyan könnyű megfelelni, ezért a legfontosabb a jól kialakított koncepció.

A minimalizmus európai gyökerei egészen a Bauhausig nyúlnak vissza. Ez a 20. század elején alapított iskola a korszak legjelentősebb képző- és iparművészeit egyesítette, akiknek célja a „tiszta” forma megtalálása volt, amelyhez száműzték a lényegtelen és zavaró díszítéseket. Innen merítkezett később a minimál stílus, amelyben a konstruktivizmus és egyéb avantgárd stílusirányzatok jegyei is megfigyelhetőek. A minimalista alkotók célja az egyszerűség és a közérthetőség.

Egyes források szerint a stílusirányzat első bútordarabja egy Jasper Morisson által tervezett szék volt, ami a minimalizmus szinte minden tulajdonságát magán viseli: egyszerű, díszítéstől mentes és semleges. Ami a stílus színvilágát illeti, meglehetősen korlátozott. Aki oda van a harsány színekért, az sajnos csalódni fog, hiszen a színvilág meglehetősen korlátozott, uralkodó színei a fekete és a szürke, de bátran használhatóak a neutrális színek is. Ez a stílus azoknak sem kedvez, akik szeretik a polcokat mindenféle emléktárggyal, apróságokkal telerakni, hiszen a rend alapfeltétel. A minimalista környezetben nincs helye szétszórt holmiknak és rendezetlenségnek, így aki ezt a stílust szeretné az otthonába, annak mindenképp meg kell válnia a „majd még jó lesz valamire”-elv mentén tárolt holmiktól. A minimál stílusra különösen igaz, hogy rend a lelke mindennek. A harmónia alapvető elem, ezért kimondottan fontos, hogy a legapróbb tárgyak is összhangban legyenek minden más berendezéssel. Azt hinnénk, hogy egyszerű egy ilyen stílusú otthon berendezése, de a kifinomultság és az arányérzék elengedhetetlen. A bútorok levegős elhelyezése és a tágas, üres terek a stílus alapját adják. Ennek eredményeképp kis alapterületű lakásokban csak erőteljes kompromisszumok árán valósítható meg.

Nagy hangsúlyt kap a bútorok elhelyezése is, törekedni kell a szimmetriára és az egyensúlyra. Azért nem kell megijedni a túlzott szabályozottságtól sem, hiszen a minimalista hatás kedvéért azért nem kell megszabadulnunk minden apró holminktól. Sokkal fontosabb az átgondolt koncepció. A könyvek elhelyezésére például érdemes lehet egy egyszerű üvegpolcot használni a régi rusztikus könyvszekrény helyett. Azokat a tárgyakat, amelyek szükségesek, de zavarják az összképet, érdemes zárt tárolókban elhelyezni. Az ilyen tárolók is beszerezhetőek egyszerű, divatos és homogén kivitelben is.

A bútorok tekintetében a szögletes és széles elemek lehetnek a befutók. A geometria figyelembevétele mellett – miszerint a formák ismétlődnek – érdemes itt is az egyszerű színkombinációkat követni: például a szürke-fehér vagy a fekete-fehér telitalálat lehet. A minták tekintetében is igaz az „a kevesebb több”-elv. Érdemes egyszerű színeket vagy ismétlődő mintákat választani.

Nélkülözhetetlen a bőséges, természetes fény jelenléte is a viszonylag szegényes színvilághoz. A fény melegebbé, könnyedebbé és hangsúlyosabbá teszi a tereket. Az igazi, osztatlan légterű minimalista lakásokban a falak helyett bútorok választják el egymástól a helyiségeket. Talán nem is hinnénk, de a prémium kategóriájú szórakoztatóelektronikai termékek, a lapos képernyős tévé és a hifiberendezések is ugyanannyira a stílus jellegzetességeinek számítanak, mint a bútorok. A dekorációt is érdemes minimalizálni. Az üvegből és fémből készült tárgyak remek kiegészítői lehetnek egy minimál stílusú otthonnak, hiszen oldják a steril hangulatot. Emellett dísztárgyként funkcionálhatnak a padlóvázák, vagy akár a polcon szépen elrendezett vázák és kaspók is.

Érdekesség, hogy egyes tanulmányok szerint a minimalista berendezés nemcsak esztétikai, hanem pszichológiai előnyökkel is jár. A kisebb méretű, túlzsúfolt, sötét szobák ugyanis elősegíthetik a depresszió kialakulását és a kiadós pihenés szempontjából sem előnyösek. Ezzel szemben a tisztaság, a rend, a tágas és légies terek nyugtató hatása pozitívan hat a hétköznapokra, az emberek hangulatára.