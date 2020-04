Kisebb virágoskert és nagyobb udvar esetén is hasznosak

Legyen szó egy kisebb virágoskertről vagy egy nagyobb udvarról, az otthon körüli teendők ellátásához is számos nélkülözhetetlen eszköz szükséges csakúgy, mint házon belül.

Ha az otthonunk rendezettségére gondolunk, a belső tér mellett érdemes a ház közvetlen környékére is asszociálnunk. Ide értendő például kisebb virágoskert vagy akár egy parkosított, virágzó fákkal és bokrokkal díszített udvar is. Az otthonunk ezen része is rendszeres karbantartásra, gondozásra szorul, akárcsak a ház belső terei. Összegyűjtöttünk néhány alapvető és nélkülözhetetlen eszközt, melyek jó szolgálatot tehetnek a ház körüli teendők során.

„Ásó, kapa, gyertek! Ássuk fel a kertet!” – biztat a mondóka.

Nos, ez esetben is mindkettőre szükség lehet. A kiskerti munkák hatékony elvégzéséhez egy nagyobb, lábbal lenyomható ásó szinte alapfelszerelésnek mondható. Ezzel könnyedén fellazíthatjuk a talajt, amely ezt követően készen áll arra, hogy elültessük kedvenc növényeinket vagy akár néhány zöldségfélét veteményezzünk. Aki kisebb méretekben gondolkozik és az udvarban is főként cserepes növényeket vagy virágládákat tart, azok számára egy kisebb kézi ásó lehet a legjobb választás. Ami a kapát illeti, szintén nélkülözhetetlen a kültéri kiskertekben. Hiszen az eszköz segítségével könnyen, gyorsan és hatékonyan megszabadíthatjuk növényeinket a kártékony – és az összképet rontó – gyomoktól. Használat előtt rendszeresen ellenőrizzük, hogy a fej megfelelően rögzül-e a nyélhez, ezzel elkerülhetjük a baleseteket. Használat után mindig tisztítsuk meg, mert a rárakódott föld miatt könnyebben veszíthet élességéből, el is rozsdásodhat a gyakran használt szerszám.

A locsolás kétségtelenül záloga a szép virágoskertnek és az udvari növények szépségének is. Ha kisebb területünk vagy kevés növényünk van, erre a célra egy locsolókanna is tökéletes választás lehet. Nagyobb udvar vagy több öntözést igénylő növény esetén egy kerti slag megtérülő befektetés, hiszen ennek segítségével nem kell órákig ingáznunk a kerti csap és a növények között, így időt és energiát is spórolhatunk. Ha már a cipekedésnél tartunk, nagyobb méretű udvar esetén egy strapabíró talicska is jó szolgálatot tehet, így a virágföldet, a lehulló faleveleket vagy éppen a kiszedett gazokat sem kell apránként elhurcolnunk. Sőt, a nyári időszak leteltével télen, a faagyag szállításánál is nagy hasznát vehetjük a ma már divatos színekben is kapható talicskának.