Kis ügyességgel és kevés anyagból magunk is varrhatunk sütőtökdíszt

A sütőtök szezonjában egyre felkapottabbak a helyes kis textilből készült tökök, amelyek lakásdísznek is kiválóak bármelyik helyiségben.

Csupán néhány apróság, idő és kedv kell az elkészítésükhöz. Nem kell feltétlenül narancsszínű textil, megteszi akár egy drapp, pöttyös is, vagy a lakástextíliáink színeihez harmonizáló zöld, barna, piros, sárga ugyancsak. Különböző méretekben készítsünk legalább hármat, hogy szebben mutassanak. Vágjunk ki a textilből kör alakzatokat, poharat vagy tálkát körberajzolva. Erősebb cérnával vagy fonallal öltsük körbe úgy, hogy majd össze tudjuk húzni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Így formázzunk belőle pufók zsákfélét, amit kitömhetünk puha vatelinnel, vattával, szivacstörmelékkel, vagy akár puha textildarabokkal is. Varrjuk be a lyukat és formázzuk meg a gerezdeket. Először a tök aljáról öltsünk egy nagyobb tűvel felfelé, megcélozva így a tök közepét. Húzzuk szorosra, aztán vele szemben is járjunk el ugyanígy. Majd keresztbe és végül nyolcadolva. Zöld vagy barna filcből, vagy más, nem bomló textilből vágjunk ki nagyjából csillag alakzatot, ez lesz a levele. Kis faág, rövid ceruza, zöld textillel körbetekert hurkapálca lehet a szára, annak vágjunk a levél közepén kis lyukat, ragasszuk a levéllel együtt a tök tetejére. Kunkori indát is készíthetünk drótból, vagy akár kiegyenesített, majd ceruzára feltekert gemkapocsból.