Kertészkedés ősszel: őket ültesd a virágládába!

A kert rendben tartása, gondozása ősszel is sok munkát ad. Ám nem kell lemondanunk az őszi növények, virágok ültetéséről sem, gyönyörű színekben pompázhat az ablakpárkány, a balkon és az erkély is!

Az ősz színei varázslatosak. Az otthonunk megérdemli, hogy ősszel is stílusos legyen kívül-belül, ezért bátran ültessünk őszi növényeket! A virágtartó, virágláda és kaspó nem kell, hogy a pincébe vagy a padlásra kerüljön. A megfelelő növények egészen télig ékesíthetik a házunkat, lakásunkat.

A virágládák felfrissítése

A megkopott, esetleg törött kaspókat, balkonládákat érdemes a szelektív hulladékgyűjtőbe helyezni, és újakat beszerezni, ha már nem lehet őket megjavítani. Ne felejtsünk el megfelelő, a méretéhez passzoló tálcát, azaz virágtartó alátétet is beszerezni.

Ma már választhatunk környezetbarát anyagból készült kaspókat és alátéteket is, amelyek különböző átmérőben kaphatók, fából és polipropilénből készültek és még jól is néznek ki.

Ezenkívül már vásárolhatunk olyan virágládát, virágtartót is, amely önöntöző, azaz olyan öntözőrendszert építettek vele, amely a növény gyökeréhez juttatja a nedvességet, mint ahogyan az a természetben is történik, ezért nem szükséges az ilyen típusú kaspók alá alátétet tenni. Az ültetendő növényektől függően szükségünk lehet futtatórácsra is a futónövényekhez is, illetve tálcákra és rekeszekre is.

Jöhetnek a növények!

A szívósabb fűszernövények mindig jól mutatnak az ablakban, ráadásul állandóan friss hozzávalót jelentenek főzéskor. Ha kaspókba ültetjük, akkor pedig egyszerűen bevihetjük őket kültérről beltérre is, így akár át is telelhetnek!

Azokat a növényeket, amelyek még mindig zöldellenek, bár már elnyíltak a virágaik, mindenképp tartsuk meg. Dúsíthatjuk őket úgy, hogy ültetünk melléjük más növényeket, akár egy kis borostyánt, amely szépen bedúsul és elkezd növekedni, lecsüngeni. Ugyanakkor azokat, amelyek már elszáradtak, dobjuk ki, és ne feledkezzünk meg a gyökérzetükről sem, azok is kerüljenek a komposztra, ha komposztálhatóak!

További helykitöltő növények is jöhetnek, amelyek ősszel virágoznak és szép látványt nyújtanak. Ilyen a margitvirág, az árvácska vagy épp az őszirózsa. Figyeljünk az egyensúlyra, mert nem biztos, hogy túl sok kell belőlük, és jó szem előtt tartani a színharmóniát is.

Kiegészítők

A szebbnél szebb kis dísztökök, kiszáradt kukorica csövek, valamint dekorációs elemek, mint a földbe szúrható kis kerámia gombák, tobozok, termések elhelyezése a virágládába – csodálatos, őszi hangulatú virág- és növénykompozíciókat tudunk velük létrehozni.

Akár egy fémvödör, faláda vagy bármilyen olyan tárgy, ami stílusos és fantáziát látunk benne, érdemes arra, hogy használjuk, ültessünk bele. Még a befőttes üvegek is alkalmasak arra, hogy tegyünk bele földet és például pozsgásokat.

Bátran használjuk ezeket a tárgyakat kreatívan és élvezzük az ősz színeit, szépségeit kertünkben, az udvarunkban vagy akár csak az ablakpárkányon!