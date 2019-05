Kerítést építeni nem is olyan könnyű, mint azt elsőre hinnénk

Szeretjük ingatlanjainkat be­keríteni valamilyen úton-módon, attól függően, hogy mit akarunk védeni, és mitől.

A kerítésnek sok funkciója lehet, és bármilyen kézenfekvő számunkra a jelenléte minden ház előtt vagy egy sarokház mellett hosszú métereken át, sok országban nem is készítenek ilyet.

Ha nekiállunk kerítést építeni, akkor meg kell határozni, hogy mi is a cél. Ha az udvarunkat szeretnénk megvédeni az idegenektől, akkor kovácsolt lándzsákat készíttetünk a kerítésmezőkbe. Ez mászásbiztos, de nagyon szellős, ennek megfelelően belátnak az utcáról, ami kerülendő lehet. Ha azt akarjuk, hogy a mi kutyánk ne menjen ki, akkor a testméretét vegyük figyelembe a kerítésfonat vásárlásakor. Ha azt kívánjuk megakadályozni, hogy más állatok garázdálkodjanak a kertünkben, akkor olyan vadhálót válasszunk, amely alul sűrűbb, mert akkor a kisebb állatoktól is védve van a veteményes, és a sünök miatt megvaduló kutyánk sem töri meg az éjszaka csendjét.

A kerítést tartó oszlopokból is ezerféle kapható. A fémeket legtöbbször leütik, és a hegyezett akácoszlopokat is, a többi helyét fúrják. Van már műanyagból préselt fajta is, de azok még nem bizonyítottak. Ha már van terv és van anyag, akkor akár többhektárnyi szántóföldet is bekeríthetünk, de ott már hasznos a műhold segítsége.