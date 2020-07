Kényelmünkért és egészségünkért: melyik matrac a jó matrac?

A legújabb technológiával készült matracok amellett, hogy tökéletesen követik a test vonalát, jó légáteresztő képességgel rendelkeznek, így megakadályozzák a kórokozók megtelepedését, elszaporodását.

A pihentető éjszaka és a könnyed ébredés alapja a kényelmes ágy és matrac, ezért ezek kiválasztására érdemes nagy figyelmet fordítani. A nem megfelelő alvóhely hosszú távon az életminőséget is ronthatja, valamint negatív egészségügyi következményeket is hozhat. A kínálat bőséges, így teljes mértékben az igényeinkre szabhatjuk fekhelyünket. Természetesen nem ritka, hogy a nagy választék a bőség zavarához vezet, ami még jobban megnehezíti a végső döntést. Az ágykeret elsődlegesen esztétikai kérdés, annak kiválasztása lényegesen egyszerűbb, mint a megfelelő, számunkra ideális matrac megtalálása.

A döntés személyes kell legyen, hiszen mindenkinek más igényei vannak, nem mondhatjuk el általánosan, hogy mindenkinek a kemény vagy a puha verzió ideális.

Ahhoz, hogy megtaláljuk a saját igényeinknek legmegfelelőbb darabot, érdemes minden lehetőséget számba venni. Szerencsére a legtöbb áruházban a kiállított darabokra bárki felfeküdhet, forgolódhat, hempereghet rajta, ami valamelyest könnyebbé teszi a választást, hiszen tudjuk, mire számíthatunk. Tesztelésnél figyeljünk arra, hogy hanyatt fekvés közben az egész gerinc és a derék is érintse a matracot, ugyanis ha nincs teljes érintkezés, akkor a matrac túl kemény. Az ideális darabnál fontos, hogy oldalt fekve a hátunk egyenes maradjon.

A kényelem kétségtelenül fő szempont

Választhatunk például olyan latex-kókusz matracot, amely a természetes anyagoknak köszönhetően kiválóan elosztja a rá nehezedő testsúlyt, így egyenletesebben követi a test vonalát, alátámasztást nyújt a gerincnek és a medencének. A habmatracnak köszönhetően a test izmai teljesen ellazulhatnak alvás közben. Ennek egyik fő alkotóeleme a kókuszrost, mely kiváló nedvesség- és légáteresztő képességgel rendelkezik, így megakadályozza az atkák és a baktériumok megtelepedését. A habmatracok különféle anyagszerkezetű és sűrűségű hideg habból készülnek. Ez tulajdonképpen a hagyományos szivacs korszerű változata. A korábbiakhoz képest jobb alátámasztást és hatékonyabb pontrugalmasságot biztosít.

Az egyik legismertebb és egyre népszerűbb verzió a memóriahabos kivitel. A hab képes tökéletesen követni a test vonalát, így egyenletes alátámasztást nyújt anélkül, hogy nyomáspontok alakulnának ki, így nem gátolja a vérkeringést. Egyes felmérések szerint az éjszakai forgolódást is csökkenti, így nyugodtabb, pihentetőbb alvást eredményez. Pozitív tulajdonsága még, hogy az alvás közben fellépő izomfájdalmak megelőzésére is hatékony megoldást nyújthat, ezáltal csökkenti a csontrendszerben kialakuló fájdalmakat. A gélmatracok a folyadékok háromdimenziós alakváltó képességét egyesítik a habmatracok határozott alátámasztásával. Ez a matraccsalád tartós, formatartó, emellett magas hatásfokú nyomáscsökkentő képességgel rendelkezik. Sajátossága, hogy magas hővezető és hőszabályozó képessége miatt hűs érzést nyújt, ezzel is segítve a pihentető alvást.

A rugós matracok legújabb generációjának képviselője a zsákrugós matrac. Ebben az átlagosnál kisebb átmérőjű acélhuzalból készült rugók vannak, melyek külön-külön textilzsákokba varrva, teljesen zajtalanul működnek. Ennek köszönhető, hogy a rugózat csak a rá nehezedő súlynak megfelelő mértékben süllyed le. Követi a test vonalát és egyenletes tartást biztosít.

A méreteket tekintve számos lehetőség áll előttünk. Egy- és kétszemélyes verziókból is számos méret és vastagság közül választhatunk. Ha a franciaágyba két különböző fajtájú matracot szeretnénk vásárolni – például azért, mert a használók igénye eltérő – akkor mindenképp figyelni kell arra, hogy egyforma magasságú termékeket vásároljunk, mert az esetleges szintkülönbség sok kellemetlenséget okozhat. A két matrac élének találkozását egy matractoldó betét segítségével könnyedén elrejthetjük. A legfontosabb, hogy szánjunk időt a tökéletes darab megtalálására, hiszen ez egy hosszú távú befektetés. Próbáljunk ki minél több fajta terméket, így sokkal nagyobb eséllyel találhatjuk meg azt a kivitelt, amely hosszú éveken át segíti a nyugodt pihenést.