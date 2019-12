Kandalló, a tűz varázsos otthona

Kevés jobb dolog van annál, mint a hűvösödő őszi, téli estéken elnyúlni a kandalló barátságos fényt és meleget árasztó duruzsolása mellett. Ám ahhoz, hogy hosszú távon és meglepetésektől mentesen élvezhessük a lángok otthonát a lakásunkban, érdemes betartani néhány fontos szabályt.

Akár fűtési célra, akár a hangulat kedvéért használja valaki a kandallót, mindenképpen komolyan kell venni a karbantartását. Egyrészt a tűzveszély elhárítása miatt, másrészt pedig azért, hogy a későbbiekben ne kerüljön sokba a rendszer rendbetétele.

A kandallóról gondoskodni kell

Becslések szerint az októbertől kezdődő fűtésszezonban mintegy 600 ezer háztartás használja elsődleges vagy másodlagos fűtési formaként a tűzifát, azaz továbbra is a második leggyakoribbnak számít az országban a gázfűtés után. A tűzifa fűtésre történő felhasználását többféle eszköz segíti. Sokan használják cserépkályhában, sparheltben vagy kandallóban is – igaz, ez utóbbiak többnyire kiegészítő fűtési megoldásként jelennek meg az otthonokban. Válasszuk azonban bármelyik eszközt, fokozottan kell gondoskodnunk a tűzvédelemről és a rendszeres karbantartásról – mondják a szakemberek.

Rendszeres ellenőrzés, karbantartás

Íme a legfontosabb tudnivalók, amelyeket mindenképpen érdemes tudnunk a kandallók és kémények tisztításáról. A tüzelőberendezések beüzemelését minden esetben fontos, hogy szakemberre bízzuk, és ne feledkezzünk meg a rendszeres ellenőrzésről, karbantartásról sem. Évente egyszer, a fűtésszezon kezdetén érdemes átnézetni a rendszert, így amennyiben ezt októberben elmulasztottuk, haladéktalanul kérjünk segítséget. A szakembereknek ellenőrizniük kell a tűztér felső részét, valamint a füstcső és a kémény csatlakozását is, melynek tisztítása szintén rendszeres feladat kell hogy legyen. Amennyiben ez elmarad, nem csupán a kandalló fűtési teljesítménye csökken, de a szén-monoxid légtérbe jutásának veszélye is növekszik. A kémények takarítását pedig sose végezzük el saját magunk, azzal kéményseprőt bízzunk meg szintén évente egy alkalommal. Mindemellett azonban érdemes úgynevezett éghető kéménytisztítókat is használnunk, amely a következő ellenőrzésig segíti a lerakódások eltávolítását a rendszerből.

Takarítás, száraz alapanyag

A kandalló esetében az egyik legfontosabb feladat a tűztér rendszeres kitakarítása és a rostély megtisztítása. Minél szárazabb tüzelőanyagot használunk, annál kevesebb hamu keletkezik, így sok esetben elkerülhető a napi szintű takarítás. A hamu eltakarítása során kizárólag fémeszközöket használjunk, és sose helyezzük műanyag vödörbe vagy faládába az égésterméket. A hamuban ugyanis még az eltávolítását követő napon is lehetnek izzó parazsak, amelyek fokozottan tűzveszélyesek. A karbantartási feladatok mellett azonban nem feledkezhetünk meg a jelzőberendezésekről sem. A szén-monoxid-érzékelő használata ráadásul új építésű ingatlan és a helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezés esetében kötelező is, szakértők azonban mindenhol ajánlják. Segítségével ugyanis elkerülhetők a családi tragédiákat okozó szén-monoxid-mérgezések.

Veszélyt jelző berendezések

Szintén jó döntés lehet, ha a prevenció jegyében úgynevezett vészszellőztető rendszereket telepítünk otthonunkban, amelyek szenzor alapú működésüknek köszönhetően már a veszély első jeleinek észlelésekor, automatikusan üzembe lépnek, elszívják a szennyezett levegőt, hogy azonnal tisztával pótolják azt.

A télváró időszakban igazán fontos fókuszponttá válik ugyanis a kandalló minden szép otthonban – akár lakberendezési, akár funkcionális szempontból tekintünk rá. Ha mindezeket a tanácsokat betartjuk, akkor nem lesz más dolgunk ezen a télen, mint hogy kiélvezzük akár a mínuszokban is a kandalló nyújtotta előnyöket, örömöket és hangulatokat.