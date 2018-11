Játékos megoldásokra lehet szükség ott, ahol több funkció található egyetlen térben

A jó térkihasználás kulcsfontosságú, bármilyen méretű és típusú otthonban él az ember. Kihívást azonban akkor jelent, ha szűk körülmények között szeretnénk megoldani a kérdést, mégis fontos, hogy minden funkció érvényesüljön. Lehet szó nappaliról, hálóról, étkezőről vagy előszobáról, a cél, hogy a család és a vendégek jól érezzék magukat az adott térben.

Általában kis alapterületű lakásokban vetődik fel a kérdés, hogyan oldjuk meg egy-egy funkcionális tér elhelyezését úgy, hogy közben a falak helyzete adott, s a főbb helyiségek is „eredendően” csak ott képzelhetők el, ahol vannak. A társasházak kisebb, 1-2 szobás lakásaiban a fő kérdés általában az, hogyan oldjuk meg a háló és a nappali elkülönítését, illetve hol alakítsunk ki helyet az étkezőnek – veti fel a Fejér Megyei Hírlap kérdésére Kiss Edith székesfehérvári lakberendező. A vendégfogadó területét érdemes fizikailag vagy jelzésértékűen elkülöníteni a hálósaroktól azért, hogy a lakásba érkező vendégek ne érezzék úgy, hogy a házigazda intim szférájában kénytelenek tartózkodni a vendégeskedés idejére.

– Ha egy nagy tere van a házigazdának, amelyben egyik rész a háló, másik a nappali, akkor jó megoldás lehet például az, ha a franciaágyat háttámlával állítjuk a nappali felé, a támla mögé pedig, elválasztva a hálórészt a nappalitól, szekrény kerül, amely a nappali felé nyílik. Jó helykihasználást eredményez ez, és a fény útját sem állja el a szekrény, ha komód magasságú megoldást választunk – mutat rá a lakberendező, ahogy arra is: a térelválasztás legdivatosabb módja manapság az üvegtégla, amely alacsony falként beépíthető a szoba bármely részébe, s így elválasztófalként funkcionál.

A térelválasztást úgynevezett térelválasztó polcokkal is meg lehet oldani – mondja a szakember. A lényeg itt is az, teszi hozzá, hogy olyan elemet válasszunk, amely átengedi a fényt az ablaktól távol eső térfélre is. A különböző méretű fakkokkal ellátott könyves- és tárolópolcok szép, szellős és funkcionális megoldásnak számítanak. – Ezek a térkihasználás újabb, játékosságra lehetőséget biztosító elemei – mondja Edith. A könyvek, dísztárgyak, tárolódobozok számára ezek a fakkok ugyanis újabb helyet jelentenek. Ahogy a szabadon álló szekrényoldal is sok lehetőséget biztosít: akasztók, képkeretek, mágnes- vagy krétatábla helye is lehet.

További trükkök

A térfelek elválasztása különböző függönyökkel is stílusos megoldás: a spagettifüggöny jelzésértékű, minimális helyet igénylő térelválasztó – amely elhúzással könnyen megszüntethető, sűrűbbre húzásával pedig még jobban érvényesíthető az elválasztó hatás. De létezik plafon felé húzható, redőnyszerű függöny, illetve állandó térelválasztást biztosító textilfal is. Ez utóbbi dekorációként is funkcionálhat, látványos fotók, festmények, grafikai elemek teszik különlegessé mindkét oldalát. A terek elkülönítése néhány különleges elemmel tovább mélyíthető: egy-egy fal más színre festése vagy tapétázása, esetleg 3D hatású elemekkel való kiemelése vonzza a szemet, vagyis bizonyos területekre tereli a figyelmet. Így például egy kanapé mögötti vagy étkezőasztal melletti falfelületet érdemes ilyen módon kiemelni – megfontolva, hogy csak egy részen, csíkban vagy a teljes falfelületet bevonva alkalmazzuk a dekorálást. Az elkülönítést érzékeltethetjük a plafonon is: a fal és a plafon találkozásánál alkalmazott különböző stílusú gipsz- vagy hungarocellstukkók, illetve gipszkarton elemek a megvilágítással együtt alkalmazva szintén térelválasztó hatást biztosíthatnak. A nagy tér közepén vagy harmadán stukkóval elválasztott plafonrész például egyértelműsíti, hogy különböző funkciójú területek találhatók a szobában.

Nagy tér a kis lakásokban is

A térnövelést gyakran lehetetlennek gondolják a kis területű lakásokban, ám egy beépített szekrény kiemelésével (illetve csak a plafonhoz közeli rész meghagyásával) újabb terek nyerhetők. Egy előszoba-folyosóból kisebb étkező vagy fogadótér is kialakítható így, feltéve, ha hajlandóak vagyunk lemondani a rakodótér egy részéről.

