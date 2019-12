Ízléses lakásdíszek : aki nem szeret barkácsolni, virágboltokban beszerezheti

Az év végi ünnepek közeledtével mindenki szeretné feldíszíteni a lakást, de persze takarékosan és ízlésesen. Megoldható a dolog, csak pár alapanyagot kell beszerezni, és nem szabad túlzásba esni. Ebben segítenek a szakavatott interjúalanyok.

Rompos Dia és Rompos Tündi virágboltosok. Szerintük mindjárt jobb kedvünk lesz, ha a lakásba hazatérve már a bejárati ajtónál valamilyen hangulatos dísz fogad bennünket. Az ajtó fölé akaszthatunk örökzöld ágakból készített apró csokrokat, piros bogyós magyalt vagy a klasszikus fagyöngyöt. Aki társasházban lakik, a lépcsőházat is dekorálhatja, remek erre a célra egy, a térbe lógatott nagyobb ág. Arra aggassunk díszeket, a munka akár a lakóközösséget is összehozhatja. Az ajtóra kerülhet kopogtatódísz, például koszorú. A lépcsőre állítsunk cserépbe ültetett kis fenyőt, azt is ünnepi díszbe öltöztethetjük egy kis LEDes égősorral feldíszítve. De a kopogtatóra is kerülhetnek apró fények. Biztonságosak és az egész ünnepi időszakban díszítenek.

Divatosak a különféle méretű, fából vagy fémből készült lámpások kültérre, beltérre egyaránt. Szépen mutat bennük a LED-égősor, a LED-es gyertya, de akár egy színes, különféle méretű karácsonyfagömbökkel feltöltve is jól mutat. A lakásban a használaton kívüli kandallót díszíthetjük, sőt, sokan már álkandallót tesznek a nappaliba legalább az év ezen szakára dekorációs céllal. Az oszlopok, lépcsőfeljárók szintén ünnepi díszbe öltözhetnek műgirlandokkal, fényfüzérekkel, a csillárokról lóghatnak kis díszek, a lakásban a lebegő polcok, az ablakfülkék ugyancsak kaphatnak díszeket. Válasszunk ünnepi hangulatú díszpárnákat, azokhoz illő terítőket, futókat. Ezek hosszú éveken át mindig elővehetők az ünnepre, csak egyszer kell beruházni ilyesmire, de akkor megfontoltan. Sok más mellett mézeskalácsokkal is dekorálhatunk, a gyerekeket is vonjuk be, élvezik majd a közös munkát. A konyhai munkapult fölötti világító testeket, lámpákat is díszíthetjük. Lefújhatjuk fehérrel, ezüst, rozé vagy arany dekorsprék közül válogathatunk az üzletekben. Szépek a krómhatásúak is, segítenek a díszítésben, gyorsan és jól lehet velük dekorálni. A gyertyák nagy része ma csupán dekorációs célt szolgál, esztétikai

élményt nyújt, szépek a különféle, például macis, pingvines figurák, de ha szeretnénk meggyújtani a gyertyát, ne olyat, hanem inkább tömbgyertyát válasszunk. Érvényes ez az adventi koszorú készítésekor is. A koszorú négy héten át szép marad, ha jegenyefenyő az alapja. Annak csupán összeszáradnak a tűlevelei, nem hullatja azokat.

A koszorú modern változata a virágkötészetben már évek óta hódító boksz, azaz egy szép papírdoboz, amely lehet szögletes, de a koszorú alakját idéző kör alakú talán még szebb. Hasonló módon díszíthető, mint a koszorú. A koszorún és a lakás díszítésében mostanra megjelentek a mézeskalács figurák, de divatos a klasszikus piros, a zöld, a kockás masnis is. Emellett az egyszerű, kicsit ridegebb, hófehér karácsonyi díszítés is népszerű, zölddel, esetleg egy kis világoskékkel kombinálva. Trendi a fehér szín az ezüst, az arany mellett. Divat a zöldeskékek, a türkizek minden árnyalata, ezek a karácsonyfadíszek színeiben is visszaköszönnek. A legújabb divat pedig minden, ami természetes. Tobozok, termések, bogyók. Semmi mű és műanyag, csak nézzünk körül a természetben, tegyünk egy sétát az erdőben, sok mindent találunk. Amit ott lelünk, az a legszebb dísz a lakásban. Egyszerűbb, mint az alapanyagokat megvásárolni, persze van, aki azt az élményt szeretné megélni. Az internet ugyan remek ötleteket ad, de nem mindenkinek van elég ízlése, kézügyessége. Ők kérjék a megvalósítást inkább a szakemberektől. Aki érez magában elég ambíciót, az dekoráljon saját kezűleg.

Mielőtt bevásárolnánk díszekből, nézzünk körül otthon, hogy mi mindent találunk ennek jegyében. Sok „kincs” felhasználható. Minden háztartásban vannak ilyen dolgok, idén az egyszerű mézeskalács kiszúróval is díszíthetünk. Aki abszolút trendi szeretne lenni, az a mesevilágot vegye alapul. A habos rózsaszínt, a mesefigurákat. A díszek között ott vannak a pingvinek, a jegesmedvék, a nagyon kedvelt mesevilágból a klasszikus diótörő figurák, fenyőfát fuvarozó kisautók a fehér szarvasok mellett.

Hódítanak a légiesen karcsú tündérfigurák, amelyek kiszorították mostanra az unikornist. Az ünnepi asztalra sok gyertya kerüljön, illatosító olajok is fokozhatják a hangulatot. A kredencfiókok, a régi fiókokat imitáló dobozok ugyancsak az asztal díszei lehetnek. Azokba tehetünk textilbe varrt mikulás- vagy muffi nfi gurát, díszíthetjük fém sütiszaggatóval. A dekoráció az otthon melegét erősíti, és jövőre is felhasználható. Kevésbé divatos már a grincsfa, sokkal inkább felkapott egy rénszarvas figura, amelyet akár az ajtóba is állíthatunk, vagy egy kisebbet az asztalra, szekrényre. Szépek a téli jeleneteket imitáló karácsonyi faluk. Divatos mostanában élő virággal díszíteni az ünnepi asztalt. Szép a piros amarillisz, amely mostanra abszolút karácsonyi virág lett.

A hajtatott jácint és más hagymások szintén helyet kapnak az ünnepi díszítésben pár szál örökzölddel. A tulipánok sem ritkák, és nagyon szép a hófehér rózsa arannyal kombinálva. A ciklámen nem karácsonyi virág ugyan, de tartós téli cserepes virágunk, szép lehet a bejárat előtt vagy a lépcsőházban. Sok színben kapható a törpe változat. Az erkélyen a balkonládát ültessük be örökzöldekkel. Különféle fenyőfák tobozaival díszítsünk.