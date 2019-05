Íme néhány ötlet, amely egy kicsit több bátorságot igényel a szokottnál

A mai divatos lakások a fehér-antracit-bükk bűvkörében készülnek. Méltán kedvelt színek ezek, ám sokan hiányolják a valódi (?) színeket a natúr lakberendezési technikákból.

Nem kell feltétlenül túlzásba esni, és rózsaszínre pingálni a falat vagy bordó csempével borítani a fürdőszobát ahhoz, hogy színeket vigyünk a lakásba, éppen elég, ha néhány kiegészítővel operálunk. Jó szolgálatot tesznek a könnyen cserélhető díszpárnahuzatok, takarók és egyéb textilek mellett a képek, keretek is, de íme néhány olyan ötlet, amely több bátorságot igényel, némileg hosszabb távra szól, ellenben valóban különleges hangulatot hoznak az otthoni miliőbe:

Az egyik kedvencem a narancssárga és a napsárga hűtő, abból is az amerikai típus, amely már olyan, mint egy vintage szekrény. Éppen ezért nem csak a konyhában lehet helye, hanem akár szobában, étkezőben is, mellé állítva egy hasonló színű fotelt és tavaszi-nyári virágokat, a kikapcsolódás vibráló bázisa lehet.

Kanapékereséskor kizárólag olyat választanék, amelyhez sokféle huzatot lehet kapni. Manapság valamiért nagyon menő a harsány virágmintázatú kárpit, amely már nem tűr meg túl sok egyéb különlegességet. Max egy kis barokkos keretet, valódi virágcsokrot. De egy halovány púderrózsaszín a fehér-szürke összeállítások mellé, vagy egy sárga, esetleg piros lábtartó puff csodás hatást tud kelteni.

Visszafogott, mégis derűs hatású a dekorfüggönyök többféle párosítása egy sínen. Az ablak teljes felületére tett áttetsző függöny jobb és bal oldalára kétféle sötétítő függönypárt tegyünk: kívülre egyszínűt, mellé pedig színben harmonizáló mintásat, vékonyabb szélességben. Vagy éppen egy kevés csillogásra vágyunk, anélkül, hogy túl sok lenne? Kapható olyan állólámpa, amelynek a belső burája arany-bronz festést kapott, s világításkor káprázatos elemévé válik a lakásnak. Ez nem sok, mégis rettentő dizájnos. Ha ugyanez az arany-bronz visszaköszön egy másik elemen (festményen, szőrös kispárnahuzaton, egy dekorelemen), akkor máris kész az összhatás.