Hogyan válasszuk ki a legmegfelelőbb ágyat? A dizájn és a minőség ugyanolyan fontos

Az ideális fekhely megtalálása az egyik legfontosabb tennivaló otthonunk berendezésekor. Talán azt gondoljuk, hogy nem nagy dolog, de ellenkezőleg. Lényeges, hogy reggel frissen, kipihenten ébredjünk.

Akár tetszik, akár nem, az egyik legalaposabb gondossággal kiválasztott bútordarabnak az ágynak kell lennie egy jól használható lakás kialakítása, berendezése során. Talán nem ismeretlen a tény, hogy jó esetben életünk harmadát az ágyban töltjük, fekve, pihenve, ezért érdemes kifejezetten odafigyelni az ágy kiválasztására. Ha listára szeretnénk venni, hogy melyek azok a pontok, amelyek egy ágy beszerzésénél döntők, akkor dobogós helyen szerepel a dizájn mellett a szélesség, a magasság, a matrac minősége.

Legyen kényelmes és adjon optimális tartást a gerincnek

Az sem mindegy, hogy a szoba mely részére kerül a fekhely. Mindemellett természetesen legyen kényelmes és adjon optimális tartást a gerincnek. Elsőként az ágy vázát célszerű kiválasztani, a kivitelezés és a dizájn a két kulcsszó e szempontnál. Amikor az üzletben járunk, akkor már tudnunk kell fejben pár lényeges adatot: legalább és legfeljebb mekkora méretűt szeretnénk, egyszemélyeset vagy franciaágyat. Amennyiben ágyneműtartósat, akkor oldalról vagy alulról nyithatót. A klasszikus méreteken kívül egyedit is készíttethetünk asztalossal. Az üzletben ne ránézésre döntsünk, mindig van lehetőség kipróbálni az ágyat. A benne levő matrac kényelmességét próbáljuk meg figyelmen kívül hagyni, helyette az ágykeretre koncentráljunk. Elég magas-e, könnyű-e leülni rá, felkelni róla, hosszában és szélességében megfelel-e. A fekvőhely típusa sem olyan egyértelmű, mint gondolnánk. Számos variációból választhatunk kedvünkre valót: lehet fej- és lábtámlával ellátott, ezek általában fából vagy fémből készülnek. Lehetnek egészen egyszerűek vagy díszesek. Létezik olyan is, amelyiknek a fejrésze textillel vagy bőrrel bevont, abban az esetben nem kell ágytámláról gondoskodnunk. De eltérő magasságú és alakú támlákat gyártanak, a magasabbak az ágyban olvasóknak is praktikusak. Népszerűek a platformágyak, amelyek rövidebbek, mint a hagyományosak.

Ha garzonlakást rendezünk be, kicsi a hely a szobában, a falra függőlegesen felcsukható ágyat is készíttethetünk. Az úgynevezett Murphy-ágyak nevüket a tervezőről, William Lawrence Murphyről kapták még az 1900-as évek elején. A kinyitható ágy ugyancsak opció, azonban azt figyelembe kell venni, hogy mindennapos használatra nem a legalkalmasabb. A praktikum és a kényelem is találkozhat a tárolórekeszes ágyak esetében. Ezeknél a magasság jellemzően végleges, hiszen a matrac általában fix része a kialakításnak. Így a több alkalommal tett áruházi próba döntő a későbbiekre vonatkozóan. Előnye viszont a matrac alatti tárolóhely, amelyet elsősorban az ágynemű tárolására találtak ki, ám sok minden más is belefér. Ritkább manapság, hogy baldachinos ágyra vágyik valaki, ám nekik sem kell sóvárogniuk utána. Sok üzletben válogathatnak a sarkokból magasan, akár a plafonig felnyúló, díszített farudakkal ékesített változatokból. A matrac kiválasztása sarkalatos pontja a megfelelő ágynak. Olyat keressünk, amelyből reggel felkelve kipihentek leszünk. Ennek eldöntéséhez azonban természetesen nem elég egy-két áruházi teszt. Ha egyet kiszemeltünk, és lehetséges, kérjünk belőle próbadarabot pár napra, hogy élesben is bizonyíthasson. Legyen kemény vagy puha, szivacs vagy rugós, támassza alá a gerinc görbületeit, izmaink ne feszüljenek alváskor. Az ágy általában a főfalhoz állítva kap helyet a szobában. A tervezők szerint amennyiben a szoba négyzet alakú, akkor az ágy a központi tengelyen kapjon helyet. Ha átlagos téglatest, akkor legyen részekre osztva a terület. Egyik felében legyen az ágy, a másikban a helyiség egyéb berendezései. Ha pedig nagy a szoba, akkor akár a közepén önmagában is állhat, de figyeljünk az összhatásra. Legyen megfelelően kitöltve bútorokkal a szoba, ne keltse üresség érzését. Érdemes néhány lakberendezési lapot is átnézni, vagy ötleteket meríteni az internetről. Lakberendező tanácsát szintén kérhetjük.