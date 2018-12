Hódít a konyhákban a fehér és az antracitszín, ám különleges színkérések is akadnak

A konyha a lakásunk egyik alaphelyisége: az ételkészítés, a reggelizés, az ebéd és a vacsora helyszíne. Sőt vannak, akik egy kávé elfogyasztásával itt indítják a napot – nem mindegy hát, hogy milyen a kialakítása. Az idei trendeknek jártunk utána: a színek, az anyagok, a formák és az ár is érdekelt minket.

Vannak, akik határozott elképzeléssel – méretezett rajzzal, belsőépítész által elkészített tervvel, mások átgondolt ötletekkel – keresik fel konyhájuk tervezőjét és kivitelezőjét. Ugyanakkor sokan kíváncsiak arra is, mi most a divat a színek, formák terén. Nos, ami biztos: hódít a fehér szín! Amíg néhány éve a különböző faerezetű bútorok vezették a listát, addig ma ezek háttérbe szorulnak.

A mediterrán színek és kialakítás ideje is lejárt, most a nemzetközi trendeknek megfelelően nálunk is az antracité és a fehéré a főszerep. Az egyszerűbb, letisztultabb formákat, kivitelezést keresik mostanában a vásárlók; az elemek kihúzásához, kinyitásához fogantyúkra sincs feltétlenül szükség, a rejtett ajtónyitó népszerű választásnak számít. Gyakran szerepel a kívánságlistán a beépített konyhagép: a hűtőszekrényt, a sütőt és a főzőlapot, a mikrohullámú sütőt, valamint a páraelszívót is gyakran kérik, hogy építsék be a modulokba. Ritkábban, de előfordul, hogy mosogatógép, kávéfőző, gőzpároló, borhűtő, szelektív szemétgyűjtő beépítését szeretnék.

A konyha rakodóterének frontjai készülhetnek laminált lapból, ez a fajta a széles színválaszték miatt népszerű, ám a marás itt nem megoldható. Az MDF-lapba díszítést lehet maratni, emellett fóliázható és festhető is. Népszerűséget tekintve a fóliás verzió a legkevésbé keresett fajták közé tartozik, a festett és a laminált lapos kivitelezést kérik inkább. A fényezésnél selyem-, matt, szupermatt vagy magasfényű kérhető – ezekből a selyem- és magasfényű dizájnt választják legtöbben –, és az egészen élénk színektől sem idegenkednek a magyarok: bordó, méregzöld is előfordul.

A tömör fa, az üveg és az akril front keresettsége kisebb arányban jelentkezik napjainkban. Munkalapoknál is többféle kialakításban lehet gondolkodni: forgácslap alapú, faerezet-, kőmintás – ezek szélesebb körben a keresettek a speciális munkalapokkal szemben, amelyek kialakításuk szerint lehetnek kvarckőből, kerámiából, természetes kőből, ásványi anyagból, üvegből készítettek. Utóbbi csoportból mostanság a gránit munkalap iránt a legnagyobb az érdeklődés. A vásárlók pénztárcája is alapvető meghatározója a bútorválasztásnak, átlagosan azonban elmondható, egyedi méretek és elképzelések alapján elkészített konyháknál átlagban nagyjából 1-2 millió forintot költenek a helyiség kialakítására a megrendelők.

Konyhatervezésnél legelső lépésként vagy a konyhaméretekkel ellátott alaprajzra, vagy lemért konyharajzra van szükség, jelezve a kötöttségeket, amelyekkel a tervezőknek számolniuk kell a vízkiállás helyét, a beépítendő vagy szabadon álló gépek számát, a mosogatótál darabszámát, formáját, funkcióját – utóbbi esetében például fontos tudni, hogy a mély tál mérete határozza meg, hogy mekkora alsó szekrényt kell hozzá társítani – a csepegtetőnek azonban nincs effajta helyigénye, belóghat a mosogatógép fölé. A sütő is irányadó a tervezésnél: megemelve vagy a főzőlap alá helyezve is kérik.

Befolyásolja a bútor kialakítását, elosztását az ablak helye és mérete: a parapet magassága, azaz a padló szintje és az ablakkönyöklő közti falrész távolsága, megegyezik a pultéval – amelynek egy átlagos magasságú embernél, hogy ergonómiailag kényelmes legyen, 86 és 91 centiméter közöttinek kell lennie. Kialakítás szempontjából az L, a G, az U alak egyaránt népszerű, ahogy előfordulnak különböző szögben tört megoldások is. A sarokszekrény is meghatározó pont a tervezésnél: polcos vagy speciális vasalattal ellátottak legyenek-e – ezeknek ugyanis más és más helyszükségletük van. Ezen támpontok pedig egy elvi sémát meghatároznak, innen már a fiókok, polcok, tárolók kialakítása marad teendőnek.

Manapság népszerűbbek a fiókos vasalatok, mint a polcosak. A teljes hosszban kihúzható, magukat behúzó fiókok igencsak keresettek. Érdemes azonban figyelni a kiosztásukra – amely sokféle lehet, például egy kisebb fiók, kettő nagyobbal vagy két kisebb egy nagyobbal –, hogy magassági eltérés ne legyen. Amint az alsó szekrény körvonalazódott, ahhoz igazítják a felsőt. Ha már felső tárolószekrényekről van szó, egészen különleges kiegészítőkkel is fel lehet szereltetni – természetesen pénztárcától és igényektől függően: a felső kategóriás konyhák felső szekrényeinek ajtaját motor is mozgathatja. A hűtő, sütő, mosogató által bezárt háromszög megtervezése is hangsúlyos, hogy ez a terület minél könnyebben bejárható legyen.

Érdemes tehát alaposan megtervezni a konyhát, akár szeretünk főzni, akár nem: e helyiségben indíthatjuk a napot egy csésze kávé és egy újság mellett, vagy beszélhetjük át a nap nagy eseményeit. Tegyük ezeket a hozzánk leginkább passzoló környezetben!

