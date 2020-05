Helytakarékosság: minden szeglet hasznos lehet

A helytakarékosság és a praktikus tárolási megoldások a lakás méretétől függetlenül fontosak, hiszen a zsúfoltság nemcsak az otthont bélyegzi meg, hanem olykor az ott élők hangulatát is.

Bármilyen szokatlanul is hangzik, a lakás hangulata az ott élők életére is hatással van. Szakértők szerint minden az otthonban kezdődik: aki a lakásában nem tud rendet tartani, annak az életében is nehezebb koordinálni a dolgokat. Összeszedtünk néhány ötletet, melyekkel helyet is spórolhatunk, és még azokat a zugokat is maximálisan kihasználhatjuk, melyekről eddig nem gondoltuk volna, hogy mennyi lehetőséget rejtenek. A fürdőszoba mérete sok lakásban kardinális probléma, főleg, hogy egyre többen vásárolnak a mosógép mellé szárítógépet is, amelynek szinte ugyanakkora a helyigénye. Lássuk be, egy kisebb fürdőszobában néha még egy mosógép is túl sok helyet foglal, nemhogy két ekkora méretű gépezet. Erre a problémára azonban egy egészen egyszerű megoldást alkalmazhatunk: tegyük egymásra a két gépet. Fontos, hogy ne csak szimplán egymásra pakoljuk az eszközeinket, hanem ehhez mindenképp használjunk polcrendszert, máskülönben idővel a felső gép kárt tehet az alsóban.

Az ágy alatti részt hasznossá tehetjük magunk

Az emeletes ágy a gyerekszobák örök favoritja: egy ágy alapterületén ketten aludhatnak. Ez a kisebb méretű szobákban kifejezetten ideális, ám ha a testvérek nagyobb méretű közös szobán osztoznak, akkor is jó megoldás lehet, hiszen minél kevesebb helyet foglal el az ágy, annál több játék elfér a szobában. Nagyobb vagy egyke gyermek esetén szintén praktikus lehet a hasonló elven működő kettő az egyben ágy és íróasztal. Ez esetben az emeletes ágy felső része az eredeti funkcióját tölti be, viszont alul a másik fekhely helyett egy komplett íróasztalt találunk. A lépcső alatti hely kihasználása sokak számára leginkább az amerikai filmekből lehet ismerős. Azonban ez a megoldás nem csak a filmvásznon működik. A lépcső elhelyezkedésétől függően az alatta lévő részben kialakíthatunk könyvespolcot, beépített szekrényt. Nagyobb hely esetén íróasztal, de akár egy párnákkal telerakott bekuckózós pad kialakítása is kivitelezhető lehet.

Talán főként a kisebb méretű otthonok lakóinak lehet ismerős az a helyzet, amikor az egyik ajtót be kell csukni ahhoz, hogy a másikat ki lehessen nyitni. Amellett, hogy kényelmetlen állandóan az ajtók nyitási sorrendjével bajlódni, sok helyet elvesznek az amúgy is szűkös térből. Ennek elkerülésére jó megoldás lehet például a harmonikaajtó. Habár ennek megítélése nagyon megosztó, sokan nem tartják annyira időtálló megoldásnak, mint a sima beltéri ajtókat, és a hangszigetelése sem annyira tökéletes, ám helytakarékosság szempontjából remek választásnak bizonyulhat. Aki az előbb említett megoldással nem szimpatizál, ám mégis helyet szeretne spórolni, annak a tolóajtó is jó szolgálatot tehet, hiszen amellett, hogy praktikus, időtálló is.

A bútorok egyben tárolási lehetőséggel is szolgálhatnak. Az ágy alatti kihasználatlan területet magunk is hasznossá tehetjük néhány kosár vagy görgős tároló segítségével. Így számos olyan dolgot elhelyezhetünk a fekvőhelyünk alatt, melyek szezonális eszközök, vagy egyszerűen csak nincs szükség rájuk a mindennapokban. Szerencsére ezt a piaci rést a bútorgyártók is felfedezték már, így egyre több olyan ágyat vásárolhatunk, melyek aljában beépített tárolót, fiókokat találunk. Érdemes néha függőlegesen is gondolkodni. Hogy mit is jelent ez a gyakorlatban? Ne csak a vízszintes felületekre gondoljunk akkor, amikor helyet keresünk a gyakran használt eszközeinknek. Különösen a konyhában lehet hasznos, de a lakás bármely pontján bevethető a fali tárolás. Legyen szó edényekről, használati eszközökről vagy pipereholmikról, egy falra szerelhető polc segítségével minden apróságnak megtaláljuk az ideális helyet. Amellett, hogy ez a megoldást átlátható tárolást biztosít, nem kell az amúgy is kicsi szekrényekben vagy polcokon tárolnunk a napi használatban lévő holmijainkat.