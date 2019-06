Hatmilliárd liter ivóvizet takaríthatnánk meg, ha mindenki mosogatógépet használna

Az okos otthon ma már környezettudatos is egyben. Egy lakás gépesítésénél érdemes figyelembe venni a legújabb fejlesztéseket is…

A környezettudatosság terén főképp a mosogatógépeket szokták emlegetni, amelyek tizedannyi vizet fogyasztanak, mintha kézzel mosogatnánk. Ez pedig nem mellékes információ bolygónk vízháztartása szempontjából…

Az egyik nagy márka magyarországi vállalata szerint ha az egész Európai Unió átállna kézi mosogatásról gépire, akár évi több mint 6 milliárd liter ivóvizet is meg lehetne takarítani, ami nagyon nagy mennyiség! A másik a hűtőszekrény, melynek az energiabesorolása megéri az árát: azt mondják, ha egy tizenéves hűtőt energiatakarékos, A+++ kategóriásra cserélünk le, az éves áramszámla tízezer forinttal lehet kisebb. Egy ennél is idősebb hűtőtől megválva pedig közel harmincezer forintot spórolhatunk meg.

De ha már itt tartunk, ne feledkezzünk meg a mosógépről sem, amely szintén fogyaszt – áramot, vizet egyaránt! Mossunk minél alacsonyabb hőfokon, viszont hosszabb programmal! – javasolják a szakemberek. A legújabb gépeket már időzíteni is lehet – így nem kell aggódni, hogy a ruha órákon át bennmarad a gépben, ha elmegyünk otthonról.

De bármilyen gépet is használjunk az otthonunkban, bánjunk vele jól – már csak azért is, hogy minél tovább szolgálhasson bennünket! Például a kondenzátorrácsnak hagyjunk helyet a szellőzésre, időnként tisztítsuk meg a portól, s magát a gépet pedig ne tegyük hőforrás közelébe!