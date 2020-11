Ha félünk a pókoktól... – Az erős aromájú növények távol tartják a nyolclábúakat

A hideg idő ellen nemcsak az emberek húzódnak be melegebb helyekre, hanem sajnos a lakásban fellelhető pókok száma is megszaporodik a hőmérséklet tartós csökkenésével. Néhány praktika alkalmazásával könnyedén távol tarthatjuk a hívatlan vendégeket.

Bár tagadhatatlanul hasznos jószágok, sokakban inkább félelmet keltenek a lakásban felbukkanó nyolclábúak. Eltávolíthatjuk őket a hagyományos, módszerekkel is, ám a legjobb megoldás, ha megelőzzük a „bajt”. Szerencsére van néhány olyan szobanövény, melyektől egyenesen irtóznak a pókok, így jó eséllyel futva menekülnek otthonunkból, ha megérzik ezeket a bizonyos illatokat.

A pókok kerülik az erős aromával rendelkező növényeket, így elsősorban ezeket érdemes beszerezni, emellett vannak természetes rovar­riasztó anyagokat termelő ­szobanövények is, ezek szintén jól jöhetnek.

Több szempontból is hasznos választás a borsmenta. Illata és olaja hatásos a nyolclábúak ellen, így akár folyékony formában vagy fűszerként is beszerezhetjük. Azonban ha egy egész cseréppel tartunk belőle otthon, akkor a rovarok elleni védekezés mellett az immunrendszerünket is támogathatjuk vele: teája hatékony megoldás a megfázás kezelésére és a gyomorfájdalmakra.

A citrusféléket szintén nem kedvelik, így a beltéren tartható citromfa rendkívül jó választás lehet. Ha megfelelő körülményeket biztosítunk neki, akkor még termőre is fordul a növényünk. Ha éppen nincs rajta termés, akkor a citrom- vagy narancshéj is hatásosan távol tartja a pókokat. A citromfű beszerzése szintén hatékony megoldás.

A dohánytól nemcsak az emberek egy része irtózik, hanem a szóban forgó rovarok sem szeretik. Természetesen nem javasoljuk, hogy dohánnyal szórják be otthonukat, ám a díszdohány névre hallgató növény telepítése hatékony megoldási lehetőség.

A Dél-Amerikából származó virág a törődést gyors növekedéssel hálálja, ráadásul ellenálló a kártevőkkel, betegségekkel szemben. Cserépben gyakori öntözést igényel.

A levendula jótékony hatásait és sokszínű felhasználását hosszan lehetne sorolni. Illóolajként és szárított formában is alkalmazható. A molyok mellett a pókok sem kedvelik az illatát. Az otthonunkat kellemes illat járja át és még a pókok megjelenésétől sem kell tartanunk.

Habár a koalák körében rendkívül népszerű, a nyolclábúak azonban erős aromája miatt mégsem szeretik az eukaliptuszt, ezért érdemes a lakásban elhelyezni egy cseréppel ebből az egzotikus növényből. Az eukaliptusz fényigénye magas, a szélsőséges körülményeket nem tolerálja, azonban igényli a rendszeres öntözést.

A virágboltokban is méltán népszerű krizantém nemcsak a vázában mutat jól, de a benne található piretrin nevű természetes kártevőűző anyag sok rovarirtó hozzávalója. Természetesen a pókok sem kedvelik az illatát, így a növényt messziről elkerülik. Héjj Vivien