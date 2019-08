Gondozásakor nem mindegy, pontosan milyen fajtát ültetnénk

A muskátli az egyik legnépszerűbb kerti és balkonnövény Magyarországon. Nem véletlenül – ha jól bánunk vele, hosszú időn át csodás virágokkal hálálja meg a gondoskodást.

De sajnos nem mindig bánunk vele úgy, ahogyan azt megérdemli – olyankor sárgulnak a levelei, nem hoz virágot, láthatóan rosszul érzi magát. Elég igénytelen kis növényecske, ami azt jelenti, hogy sokféle talajon megél, jól tűri a szárazságot és a napot is. Éppen ezért nem szereti például, ha túl sokat locsolják – olyankor megsárgul a levele. A cserép alján felgyülemlő víz rothadást okozhat a gyökereknél. Ilyenkor hagyjuk kicsit kiszáradni a földet, s közben pedig haladéktalanul csipkedjük le róla az elszáradt vagy sárguló leveleket. Kora reggel vagy este locsoljuk csak, az ő esetében is érdemes kerülni a hőségben való öntözést. De akkor is kevesebb vizet igényel, ha éppen párás, esős idő van. Nyáron előfordul, hogy a muskátli gondozója elmegy pár hétre, s a virágok magukra maradnak. Ha nem tudjuk megoldani az öntözésüket, akkor mindenképpen vigyük őket árnyékos helyre, és utazás előtt locsoljuk meg jól őket.

Ám ha csak a levelek széle sárgul, akkor az más gondot jelez – olyankor érdemes elgondolkodnunk azon, vajon kap-e elegendő vizet a virág. Ne hagyjuk szomjazni, adjunk neki inni! De ne hideg vizet, mert attól is sárgulhat, sőt, akár el is pusztulhat a növény! A muskátlinak jó az esővíz, vagy az állott, szobahőmérsékletű is.

Ha kezd halovány sárgára váltani a szép zöld levél, és biztosak vagyunk benne, hogy sem alul-, sem túl nem öntözzük, akkor gondoljunk a tápanyag-utánpótlásra! Kapható direkt muskátlinak való oldat vagy földbe helyezhető golyó is, amivel a terméken megadott időnként – általában 10 naponta – érdemes plusz energiát adni a növénynek. Az elszáradt részeket, hervadó virágszirmokat pedig csipkedjük le róla, így a tápanyag-utánpótlás mindig a friss részekre kerül. Ettől egy idő után dúsabb, burjánzóbb muskátlibokrokat kaphatunk.

De hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog, azt is érdemes tudni a muskátliról, hogy ahány fajta, annyiféle helyet, klímát kedvel. A futómuskátli és az angol muskátli például nem szereti, ha egész álló nap süti a nap – olyan helyet keressünk neki, ahol ugyan pár órát süti, de délelőtt vagy délután már árnyékban van (ezért jók ezek a típusok például a balkonokra, ahol ez a feltétel teljesül). Ha kertbe ültetnénk, ahol nem várható árnyék, akkor álló muskátlit válasszunk, ő jól tűri az egész napos fényözönt.