Fessük át megunt bútorainkat! – A pusztavámi Kocsis Mónika tanácsokat ad

Egyre nagyobb divat az otthoni bútorfelújítás, de mindig nagy kérdés: merjünk-e belevágni? Kell-e hozzá speciális szaktudás és pláne különleges eszközök? És vajon milyen bútoroknak érdemes „nekiesni”? Kérdéseinkre a pusztavámi Kocsis Mónika válaszolt, aki maga is foglalkozik bútorfestéssel.

Mielőtt bárminek is nekiállnánk, tegyük fel magunknak a következő kérdéseket! Megéri-e átfesteni? Áldozunk-e a bútorra elég időt és/vagy pénzt és végül, hogy megvan-e bennünk a türelem és a rugalmasság, hogy végigcsináljuk?

– Bármilyen bútort felújíthatunk vagy dizájnosabbá tehetünk. A régi darabokat azért szeretem jobban, mert azok minőségi anyagból készültek, és „lelkük van”. Ha egy ilyen bútornak akár csak új színt adunk, máris szinte „megszólal”. A mai bútorok stílusukat és anyagukat tekintve is mások, de természetesen ezeket is újjá, frissé lehet varázsolni – kezdte Mónika.

Nézzük hát, mire érdemes odafigyelni a munka megkezdése, a bútor festése előtt! Először is indítsunk takarítással, amely alapos por-, és zsírtalanítást jelent. Amennyiben régi bútorral dolgozunk, azt is ellenőrizzük, nem költözött-e a fába szú vagy egyéb kártevő. Ha erre utaló nyomokat, apró lyukakat találunk, hagyjuk a bútort egy napig egy tiszta felületen, s ha azon másnap fűrészporhoz hasonló szemeket látunk, tudhatjuk, még dolgozik a szú. Festékboltban szerezzük be a megfelelő vegyszert, majd miután átkentük vele a bútort, hagyjuk újabb napig állni. A szú alkotta apró lyukakat egyébként fatapasszal – szintén festékboltban kapható – kiválóan el lehet tüntetni. Ez a „folyékony fa” spatulával könnyedén felvihető a felületre. Ha megvan az előkészítés, kezdődhet a munka!

– Finoman csiszoljuk át a bútort egy csiszolószivaccsal, majd kenjük át univerzális alapozóval! Ezt minden esetben erősen ajánlom, az alapozóval ugyanis egynemű felületet képezhetünk, vagyis el tudjuk vele tüntetni az apróbb felületi hibákat a bútoron, miközben az új festékrétegnek biztos tapadófelületet hozunk létre. Az alapozás szerintem a festés legfontosabb lépése – árulta el a szakember.

Bútorunk új színének kiválasztásakor az egyik legfontosabb szempont, hogy az illeszkedjen abba a környezetbe, ahová a bútort állítani szeretnénk. Az is nagy kérdés persze, hogy milyen festéket használjunk. Legjobb a krétafesték, amiből már viszonylag széles választék érhető el színben és árban is, de akrillal is dolgozhatunk.

Az alapozáshoz és a festéshez sima ecset javasolt, de ha nagyobb felületű bútort festünk, használhatunk hengert is, amellyel egyenletesebb és szebb felületet kapunk. Ha nem simán színre festünk, hanem valamilyen festési technikát alkalmazunk, ahhoz megint különböző vastagságú ecsetekre lesz szükségünk. És ha már kijött a szó a technikákra, említsük meg: továbbra is nagy divat a vintage.

– Én magam is nagyon szeretem ezt a stílust, amelyet leginkább az úgynevezett szárazecset-technikával csinálok. Festek egy alapszínt a bútorra – ha szigorúan követjük a vintage-et, akkor ez egy sötétebb szürke –, majd erre száraz ecsettel visszük fel a fehér színt.

Ezt a réteget közel sem kell olyan precízen felkenni, elég, ha az ecsettel „pacsmagolunk, sepregetünk”. Amikor ezek megszáradtak – ha nem kenik vastagon, gyorsan szárad –, ismét jöhet a csiszolópapír. Csiszoljuk át a felületet úgy, hogy egyes helyeken erősebben nyomjuk rá a papírt a festett felületre, máshol pedig éppen csak cirógassuk a bútort. Ezt egyszerűen nem lehet elrontani! – mondta Mónika, aki hozzátette, 60–120-as szemcséjű csiszolószivacsokat érdemes használni. A 40-es már nagyon durva, mély barázdákat szánt a fába, a 120-asnál nagyobb pedig túl finom.

A bútorfestés folyamatának végső és szintén igen fontos lépése a zárás, vagyis a lakkozás. Ha vizes, párás helyiségbe kerül a bútor, vagy nagy igénybevételnek lesz kitéve, vízbázisú lakkot használjunk, lehetőség szerint olyat, amely jól kikeményedik felkenés után!

Minden más esetben wax is alkalmazható ehhez a művelethez.

– A bútorfestés akár egy meditációs, lélek-napnak is beillik: a test és a lélek egyszerre frissül fel – a bútorról már nem is beszélve –, és telik meg új energiákkal. Munka közben gyorsan, szinte észrevétlenül elszalad az egész nap, ezért jó ez a munka – zárta nevetve Mónika.