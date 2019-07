Fedél alatt az autó! De mennyiért?

Nagy dilemma a garázsépítés – már a telken álló családi ház tervezésekor előjönnek a kérdések: legyen, ne legyen? Házhoz épített? Különálló? Vagy építsük meg később? – ehhez hasonló kérdések százai futnak át az építkezők gondolataiban.

A legtöbb családban van már autó. Sőt, egyre gyakrabban látni, hogy a házaspárok mindkét tagja külön járművel jár munkába. Tárolásuk ezért okoz sok fejtörést: a városokban a parkolóhelyek véges száma jelent korlátot, valamint a parkolóhely és a lakás közötti lehető legrövidebb szakaszon a szabad helyek megtalálása napi gondot okozhat.

Kertvárosban, falun – azaz családi házas környezetben – kicsivel könnyebb a helyzet: a házak előtt lehet hagyni az autókat, továbbá saját telken felépített garázsban lehet tárolni őket. A fedett hely nem csak vagyonbiztonsági szempontból előnyösebb: az utcán fakidőlésnek, ráfutásos baleseteknek, koccanásoknak is ki van téve a négykerekű. Tető alatt továbbá az időjárási körülmények – napsugárzás, jégeső stb. – sem teszik próbára a karosszéria ellenálló képességét. Aki teheti, éppen ezért kocsibeállót épít a telkére, hogy óvja gépjárművét.

Ha valaki ezen töri a fejét, legelőször a jogszabályokban érdemes kutatni, melyek vonatkoznak a garázsépítésre.

A jelenlegi általános szabályozás szerint nem kell engedély annak a nem emberi tartózkodásra szolgáló építménynek az építéséhez, átalakításához, felújításához, valamint bővítéséhez, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 köbméter térfogatot és a 4,5 méter gerincmagasságot. A szabályok azonban helyi szinten eltérők lehetnek, ezért érdemes az illetékes önkormányzatot felkeresni a lehetőségek miatt. Nem hagyható figyelmen kívül a helyi építési szabályzat és a településrendezési terv sem, valamint más hatósági előírások rendelkezéseit is észben kell tartani a tervezésnél.

Az sem mindegy, hogy zárt garázst vagy nyitottat, azaz beállót készíttetünk. Ha már tervezés: alapos átgondolást igényel ennek a látszólag egyszerű helyiségnek, épületnek a megvalósítása – vonatkozik ez az utólag megépített autótároló helyekre. Adott egy telek, ezen először is meg kell határozni, hol helyezkedjen el az épület vagy a beálló. Akkor optimális a hely, ha közel található a ház bejáratához (főbejárathoz, teraszajtóhoz stb.), egyszerűen lehessen megközelíteni. Az épület tájolása is figyelmet igényel, hogy minél kevesebb napsugárzás érje az autót.

Ezenkívül az épület nagysága is fontos kérdés: csak az autót szeretnénk tárolni benne, vagy a bicikliket, kerti szerszámokat is? A méretet ezekhez kell igazítani: érdemes már a tervezésnél elgondolkodni azon, hogy minek hol lesz a helye. Az alapterület azért is kérdéses, mivel az évek alatt nem biztos, hogy a jelenlegi autó marad a családnál, lehet, hogy a szedán helyett kombi vagy egyterű lesz a soron következő gépjármű, ezért egyáltalán nem érdemes kicentizni a szükséges helyet.

Beálló esetében az autó méretével számolunk: két és félszer öt méteres területre legalább szükség lesz egy járművel számolva. A fedett beálló egy délután alatt felhúzható, és a költségeket tekintve is a legolcsóbb megoldás: tetejét jellemzően lemezből készítik, tartóoszlopait pedig fából vagy fémből. A kínálatban böngészve lehet tervezni ponyvafedésűt – itt 2000 forint/négyzetméter árral lehet kalkulálni, bitumenes zsindelynél 2500-3000 forinttal számolhatunk négyzetméterenként. Műanyag lemeznél 3700-4000 forint az általános négyzetméterenkénti ár. Cserepes lemeznél 6000 forint/ négyzetméternél kezdődik a tétellel járó költség. Ha az oldalát is elkészítenénk, és OSB-lapban, azaz háromrétegű, faforgácsból préselt elem felhasználásában gondolkodunk, a tűzvédelmi előírásokat figyelembe kell venni, amely szerint garázst szabály szerint nem lehet fából építeni.

A garázstervezéshez nem szükséges építészmérnököt felkérni – amennyiben például beállóról van szó, azt mi magunk is megtervezhetjük. Statikai szempontok miatt, illetve komolyabb szerkezeteknél azonban mindenképpen ajánlott segítséget igénybe venni. A házzal egybeépített garázs praktikus megoldás, ahogy a téglából felépített különálló épület is, ám egyik sem olcsó, hiszen nagy alapterületre téglafalak kerülnek. Érdemes alaposan elgondolkodni a garázs versus beálló építésén, hiszen milliós különbségek is előjöhetnek: téglaépítésű garázsra legalább 3,5 millió forintot lehet szánni, az árért cserébe azonban nagyobb biztonságban tudhatjuk kocsinkat.