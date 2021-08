Erkélynövények: nyár végi gondozás

Közeledik a nyár vége, a legtöbb balkonnövény már túl van ilyentájt a legszebb pompáján. Mit tegyünk értük, hogy minél tovább szépek legyenek?

A legtöbb erkélyen szép kis kertet lehet fenntartani, feltéve, ha a növények, melyeket telepítettünk, megkapták a szükséges gondozást. A legtöbb növény azonban augusztus végére már túl van virágzása legszebb korszakán, így felvetődik a kérdés: mit csináljunk a már elnyílott növényekkel? Levágjuk, eltávolítsuk-e a hervadó virágokat? Tőzsér Viktória, a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium kertészeti szakembere segít a kezdőknek, hogy helyesen gondozhassák zöldjeiket az erkélyen is: – A legtöbb balkonnövény egynyári, úgyhogy lassan nekik lejár a mandátumuk sajnos. A muskátlik azok, amelyeket ilyenkor még virágzásra lehet sarkalni, illetve sokan ilyenkor szaporítják le, hiszen a szára megerősödött. Így, ha letörjük, könnyen meggyökeresedik – mutat rá a szakember.

A levendula is nagyrészt elvirágzott már ilyentájt, így ennek a bokrait is vissza lehet nyesni, teszi hozzá Viktória, ahogy azt is: az elnyílt virágokat leszedhetjük, sőt, ha akarunk, akkor ilyenkor tudunk magot fogni belőlük. – A gondozás része az is, hogy az elszáradt, beteg részeket is eltávolítjuk a növényekről – hangsúlyozza. Elmondja: ilyenkor szokták kiültetni a kétnyári növények előnevelt egyedeit – például a törökszegfűt, árvácskát is. De nem marad nyár végén sem virág nélkül az, aki őszirózsát, legényrózsát, krizantémot ültetett, ezeknek is most jön ugyanis a szezonjuk.