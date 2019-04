Eltört a tojáshéj? Nem kell kidobni!

Eltörött a tojás véletlenül? Esetleg van maradék tojáshéj? Ki ne dobja! Egy kis munkával és kreativitással kiváló húsvéti dekoráció-alapanyag lehet belőle otthonra!

Természetes és rendkívül egyedi a félbetört tojás héjából készített húsvéti dekoráció. Ha még néhány szál tollacskával is feldobjuk, akkor igazán tanyasi, vintage hatást érhetünk el vele! Felfűzhetjük akár koszorúra, elhelyezhetjük asztali dekoráción vagy éppen kis kovácsoltvas madárkalitkában is.

De ennél tovább is mehe­tünk, ha több tojáshéjunk van. Hagyományos tojásfestékkel fessük be a darabkákat, majd törjük apró darabokra. A gyerekek egyszerűen imádni fogják a színes tojáshéjdarabkákat, amelyeket felragaszthatnak például papírmintákra, üvegre, képre, tulajdonképpen bármire. Mozaikhatású színes lakásdísz készíthető belőle, amely természetes alapanyagokkal készült, fejleszti a kézügyességet, a végeredmény pedig – ez sem mellékes – sok örömet okoz!

És itt még nincs vége: a félbetört tojáskák külső felületét fessük meg, majd a belsejébe tegyünk földet és apró kis zöld növénykéket. Maradhat a tojástartóban, de tehetjük kertbe, virágtartóba is, kicsi kerámianyulak, -manók mellé. Egyedi, különleges és természetesen vidám húsvéti dekoráció válik így belőle.

Vezető képünk illusztráció!