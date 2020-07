Elengedhetetlen a locsolás

Kertgondozásnál az ültetési távolságra és a megfelelő tápanyagpótlásra is érdemes figyelmet fordítani, így növényeink szépek és bő termésűek lehetnek.

Az udvarral és kerttel rendelkező háztartások esetében a nyári időszak egyik fő projektje a terület rendben tartása. A legfőbb cél ilyenkor az, hogy a gondozott, ápolt kinézet mellett a termés is bőséges legyen. Ahhoz azonban, hogy kertünk termése az elvárásainknak megfelelő legyen, érdemes néhány tippet megfogadni.

Az öntözés alapvető fontosságú, legyen szó virágokról, gyümölcsökről vagy zöldségekről, azonban annak mennyisége egyáltalán nem elhanyagolható. A legtöbb táp­anyaghoz a vízen keresztül juthatnak hozzá a növények, így ha a talaj kiszárad, megállnak a növekedésben, végső esetben pedig ki is száradhatnak. A locsolást lehetőleg időzítsük a kora reggeli vagy az esti órákra, ne öntözzünk akkor, ha erősen tűz a nap, ugyanis ilyenkor már a földfelszínen elpárolog a víz.

A növények nagy részének szüksége van beporzásra ahhoz, hogy gyümölcsöt és magokat teremjen. Bár vannak önporzók fajták, de a legtöbb ehető növénynek méhekre, bogarakra vagy pillangókra is szüksége van, amelyek a virágport növényről növényre juttatják.

Ennek elősegítése érdekében érdemes a kertben helyet hagyni néhány beporzóbarát virágnak, ez lehet többek között levendula, kakukkfű, kapor vagy oregánó.

Ahogy sok ember nem szereti a zsúfoltságot, úgy a növényeknek is szükségük van saját térre. Legyen szó akár cserjéről vagy palántás növényekről, ezeknek is szükségük van arra, hogy a levegő körbejárja őket, így az ültetés során érdemes kellő távolságot hagyni a csemeték között. Ezáltal a gyökérzet és a szárrész is könnyebben, gyorsabban fejlődik, valamint a nagyobb ültetési távolság segít csökkenteni a növények megbetegedésének kockázatát, emellett a termés minőségére is pozitív hatással van.

Korábban bevett szokásnak számított, hogy a frissen ültetett fák, cserjék ültetőgödrét virágfölddel vagy tőzeggel töltötték fel, azonban ma ez a módszer már nem javasolt. Kutatások szerint ez a megoldás vízelvezetési problémákat okozhat, ezáltal gátolja a növény fejlődését. Ennek megelőzése érdekében az ültetőgödröt az onnan kiásott földdel ajánlott feltölteni.