Elegancia és természetesség együtt

A lakás burkolatait általában nem rövid távra választja az ember, ám ennek ellenére nem árt tisztában lenni az éppen aktuális trendekkel, újdonságokkal vagy éppen az örökké divatos megoldásokkal.

Lakásfelújítás vagy építkezés előtt kifejezetten hasznos lehet, ha megnézzük, mi az aktuális „burkolat trend”. Persze ez nem jelenti azt, hogy ezekhez szükségszerűen ragaszkodni kellene, ám ihletek gyűjtésére vagy egyedi megoldások kitalálására is alkalmas lehet. Persze mindig vannak örök érvényű megoldások is, melyek trendektől függetlenül sosem mennek ki a divatból.

Évek óta töretlen népszerűségnek örvend a hagyományos tégla- és kőburkolat. A popularitás egyik oka lehet, hogy ez a megoldás számos stílusirányzatba beleilleszthető: minimál, modern és rusztikus környezetben is lehengerlő hatást kelt. Szintén az előnyei közé sorolható, hogy gyakorlatilag a lakás bármely pontján jól mutat. Egyaránt használható többek között a konyhában, a nappaliban, de még a párás fürdőszobában is. A természetes anyagok látványa azonnal hangulatos összképet és ele­ganciát eredményez, mely jelentősen hozzátesz a helyiség hangulatához.

A természetesség és a tradicionális megoldás jegyében örök érvényű megoldás lehet a faburkolat. Mivel a túl sok faanyag optikailag összenyomhatja a teret, érdemes óvatosan bánni vele: egyszerre maximum két falfelületen alkalmazzuk ezt a megoldást. A rusztikus hatás eléréséhez válasszunk sötétebb színű fát, a modern, letisztult terekhez jobban illik a lakkozott, világosabb alapanyag. A faburkolat előnye amellett, hogy elegáns hatást kelt, hogy elfedi a falfelület esetleges egyenetlenségeit is. Ahhoz, hogy a burkolat hosszú életű legyen, mindenképp érdemes jó minőségű alapanyagokkal dolgozni. A drámai és kontrasztos hatás eléréséhez használhatunk a fa mellett márványburkolatot is. A fafelületek kiegészítéseként bátran választhatunk betonburkolatot. Ez amellett, hogy időtálló és strapabíró alapanyag, tovább fokozza a lakás modern hatását. Indusztriális stílusú és minimál terekhez egyaránt alkalmazható. A csempe szintén egy időtálló, soha el nem avuló megoldás lehet. Jellemzően a fürdőszoba és a konyha falburkolataként használatos. Ez azért is alakulhatott így, mert amellett, hogy könnyen tisztítható, jól viseli a párás közeget és a hőt is. Ráadásul ma már nem csak az egyszínű vagy a márványmintás elemek közül választhatunk, így mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelő formákat és mintákat. Mozaikdarabokból felépülő díszes, mintás darabokat is találunk, de egy-egy dekorcsempe elhelyezése is könnyedén feldobhatja az egyhangú csempesort.

Az egyediség kedvelői akár a nappaliban is használhatnak díszes csempéket, bár ezen a helyen inkább dekorációs, mintsem funkcionális célokat szolgál. Ismét elterjedt megoldásnak számít a legismertebb burkolat, a tapéta. Több évtizede még nagy divat volt, aztán az évek során a ragasztás és leszedés körülményessége miatt egyre kevesebben alkalmazták ezt a megoldást. Manapság azonban ismét szárnyra kelt a népszerűsége, bár napjainkban már inkább dekorációs elemként alkalmazzák, főként hálószobában vagy nappaliban. Sokszor nem az egész falfelületet, csupán annak egy részét borítják tapétával, amely mintázatától függően klasszikus, modern és bohém atmoszférát is teremthet. Egyre népszerűbb a tapétához hasonló vinyl falburkolat is, ami az előzővel ellentétben vízálló. Mivel könnyedén tisztítható, így gyerekszobába is praktikus választás lehet.