Egyszerre szép és praktikus a szalvétából készült pohártartó

A szalvéták tengerében tovább úszva ezúttal egy tavirózsa elkészítésére vállalkoztunk, ami, amellett, hogy mutatós dekoráció, funkcionális szerepet is kap, ráadásul néhány perc alatt könnyedén kivitelezhető.

A szalvétából készült dekoráció nem új keletű. A dekupázs technika évekig uralta a kézműves trendeket. Népszerűsége abból is fakadt, hogy a még kezdő szinten állók is egyedi, kézzel készített csodákat alkothattak. A szalvétaközpontú technikát egyaránt alkalmazták üvegre, fára, gipszre és még papírra is. Egyetlen hátrányaként talán azt lehetne felhozni, hogy bizony a szükséges kellékek beszerzése, mint a speciális ragasztó és lakk, igényelt némi utánajárást és zsebbenyúlást. A trendek azonban időről időre változnak, viszont a kreatív időtöltés sosem megy ki a divatból. Olykor az ember szívesen elmolyol akár órákig is egy-egy alkotás felett, míg máskor az egyszerűen, plusz eszköz beszerzése nélkül elkészíthető darabok kerülnek középpontba.

Minden étkezés kiegészítő eleme a szalvéta, miért ne rakhatnánk a tányér mellé egy kicsit különlegesebb kivitelben? Az egyszerűen elkészíthető darabok sosem lesznek idejétmúltak. A hétköznapi étkezések alkalmával és az ünnepi teríték díszeként is tekinthetünk a szalvétából készült kiegészítőkre. Ráadásul ezen darabok elkészítése különleges kézügyességet sem igényel, így akár a gyerekeket is bevonhatjuk a hajtogatás folyamatába, nekik is garantáltan sikerélményt ad a végeredmény.

Az előző héten rózsákat készítettünk, melyhez csupán egy bögrét és 6–10 darab színes szalvétát kellett a kezünk ügyébe tenni. Nos, ez alkalommal még ennyi hozzávalóra sem lesz szükségünk, ugyanis kizárólag a szalvétával kell dolgoznunk.

A tavirózsa elkészítéséhez mindössze egy nekünk tetsző árnyalatú szalvétát kell a kezünk ügyébe helyezni. Lehetőség szerint használjunk háromrétegűt, így szépen kialakíthatjuk a virág szirmait. Amellett, hogy csodás asztali dekoráció és az étkezés díszes kiegészítője, akár poháralátétként is funkcionálhat. Elkészítése mindössze néhány percet vesz igénybe, így ha hirtelen kell vendégeket fogadnunk, akkor is kihozhatjuk a maximumot az asztali dekorációból. Ami a méretet illeti, a fenti képen látható darabok közül a piros és a kék színű 33 centiméter, a két kisebb pedig 24 centiméter oldalú szalvétákból készült.

Első lépésként teljesen szétnyitjuk a szalvétát és a négy sarkát behajtjuk középre. Ügyeljünk rá, hogy pontosan hajtogassunk, a sarkok középen találkozzanak, a hajtásvonalak egyenesek legyenek! Ha ezzel elkészültünk, akkor megismételjük ezt a lépést még egyszer, a négy sarkot ismét behajtjuk, majd óvatosan, alulról megtámasztva megfordítjuk a szalvétát. Ezt követően ismét középre hajtjuk a négy sarkot. Az egyik kezünkkel rögzítsük az így kapott négyzet közepét, a másikkal pedig alulról hajtsuk fel a szirmokat. Legyünk óvatosak, mert egy erősebb húzással könnyen széteshet a virág. Összesen nyolc szirmot húzhatunk elő – először négy nagyobbat, majd négy kisebbet –, így nagyon mutatós végeredményt kapunk.

A virág önmagában, dekorációként és a teríték díszes kiegészítőjeként is megállja a helyét, de könnyedén adhatunk neki funkciót is. A kisebb virágok közepébe belehelyezhetjük a fogvájót vagy a kisebb mérető talpas poharat. A nagyobbakban akár a hagyományos vizespohár vagy a talpas borospohár is helyet kaphat.

A színvilág tekintetében egyáltalán nincs megkötve a kezünk, azonban érdemes az egyszínű, vagy apróbb mintás darabokat választani, mivel a nagyobb motívumok jellegüket vesztik a hajtogatás során.