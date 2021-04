Egy órán át faragta a babafejet Kerkay Rita

Egy tévésorozatnak köszönhetően köteleződött el a régi bútorok iránt a Vörösmarty Színház színésznője, aki tavaly rendezőként is bemutatkozott, emellett a képzőművészet is közel áll hozzá. Most egy kissé más vizekre eveztünk.

Kerkay Rita 2014 óta a Vörösmarty Színház társulatának tagja, ez idő alatt számos színdarabban láthatták már a színházkedvelők. Sokoldalúságának ékes bizonyítéka az is, hogy 2018 őszén megnyílt saját képzőművészeti tárlata. Alkotásaiban új értelmet nyertek a hétköznapi használati tárgyak: gombok, faékek, zsinórok domborodtak a vásznakból. A használati tárgyaknál maradva ezúttal arról kérdeztük a színésznőt, mely darabok állnak legközelebb szívéhez. Mint mondta, az otthonában lévő tárgyak a praktikum szintjén érdeklik. – Használni szeretem őket, és lehetőleg ne foglaljanak sok helyet, hogy legyen tér – kezdte. – Szeretem meglátni a lehetőséget régi bútorokban, tárgyakban, feljavítgatni őket, új kontextusba helyezni. Ez történt apukám játék konyhabútorával is, amivel kislányként én is főzőcskéztem – emlékezett Kerkay Rita, aki az antik bútorok iránt már gyerekként elköteleződött. – Amikor általános iskolás voltam, ment délelőttönként a tévében egy olasz bútorres­taurálós sorozat. Irreálisan sok részt ismételtek egymás után. Amikor egyszer beteg voltam, és apa vigyázott rám, teljesen ráfüggtünk. Szerintem csak mi néztük azt a sorozatot. Egyrészt innen a vonzalom a régi bútorok iránt, másfelől pedig meglátom bennük a munkát. Valakinek egyszer nagyon sokat kellett dolgoznia azért, hogy én leülhessek arra a székre, vagy letehessem a kávém az asztalra – tette hozzá. Szenvedélyének hódolva a régi játék konyhabútornak is új szerepet keresett. Ahogy képünkön is látható, igazán aranyos tárolóként funkcionálnak a kis méretű bútordarabok. – Most fűszereket és mindenféle konyhai csetreszt tartok benne. A cserepes snidlinggel és bazsalikommal konyhánk éke lett. Mindig lenyűgözött ez az aprócska szekrény a kis asztalkával, hokedlikkel, mert minden apró részlete tökéletesen kidolgozott. Egy másik nagy kedvencem a nagymamám telefonos asztalkája, amit most éjjeliszekrénynek használok, de van, amikor laptopasztalként funkcionál.

Otthonából a színházba kanyarodunk. Kerkay Rita nemrég rendezőként is bemutatkozott, az Odaadó hívetek, Surik című előadást 2020 januárjában mutatták be a Pelikán Fészekben. Kedvenc előadásbeli tárgya a 2019-ben bemutatott Szétbombázva című drámához kapcsolódik. – A darabban volt egy babafej, amit minden előadás előtt kifaragtam almából. Nagyon szerettem, hogy mindig változik, ahhoz mérten, hogy épp milyen hangulatban vagyok. Az almafej egy csecsemő feje volt, amit a főszereplő megevett. A darab a háborús pusztításról és az ahhoz vezető emberi gyűlöletről, kegyetlenségről szól – emlékezett Kerkay Rita, aki minden előadás előtt körülbelül egy órát dolgozott a babafej kialakításán. Ehhez hámozót, csavarhúzót és kést is használt. Ráadásul a „fúrás-faragás" közben arra is jutott idő, hogy magában végigmondja a szövegét.