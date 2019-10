Díszkáposztát az őszi kertbe!

Amennyiben a kertet a téli időszakban is szeretnénk pompás színekben látni, ültessünk például díszkáposztát.

A manapság már divatos Brassica oleracea a közönséges káposzta nemesített változata, mely színpompás leveleivel díszít ősztől akár tavaszig is, ha enyhébb a tél. Könnyen hozzájuthatunk a legkisebb virágboltokban is. A palánta olcsó, viszont tartós, és garantáltan vonzza a tekintetet.

A rendkívül dekoratív kültéri, kétnyári dísznövény remek választás kertbe, teraszra és balkonládába ültetve egyaránt. Szépen mutat, ha több fajtát, több színt ültetünk egybe, vagy összeültetjük hangával, csarabbal, árvácskával, de akár egymagában is megállja a helyét egy kerek edénybe ültetve. Pont olyankor díszlik, amikor az egynyáriak már elnyíltak, az évelők sem hoznak sok virágot, de akár májusig is megmarad. Nem magas, de akár 40 centiméter átmérőjű is lehet. Zöld, fehér, rózsaszín, lila, gyakran kétszínű. Levélzete lehet fodros, cakkos, sima. Kedveltek a cakkos levelűek, nyíló rózsabimbóra vagy bazsarózsára emlékeztető megjelenésűek. A díszkáposzta nagy előnye, hogy egyszerű a gondozása. Világos, napos fekvésű helyre ültessük, de ne közvetlen napra. A talaj szempontjából nem kényes, viszont rendszeresen, de azért mértékkel öntözzük. Tehetjük balkonládába, sziklakertbe, dézsába, ahol jobban

mutat. Szegélyként is megállja a helyét. Az alsó levelek magasságáig ültessük be, 24 centiméteres tőtávolságra. A csapadékmentes időszakban elkezdenek fonnyadni és száradni a levelei. A levelei ehetők, de a klasszikus káposztáénál kesernyésebbek. Viszont remek az ételek díszítéséhez.

Virágként is felhasználhatjuk, divatos, modern csokrokba kötve belőlük egyet-egyet. Télen a mérsékelt fagyok még intenzívebbé is teszik a levelek színeződését. Szobában viszont csupán két-három hetet bír ki. Hűvös, világos helyen ennél tovább is elél. Szaporítani magvetéssel lehet, a magokat májustól július–augusztusig vethetjük el sza bad földön vagy növényházban. Harminc centiméteres szárhosszúság eléréséhez az alsó leveleket távolítsuk el, és ezt rendszeresen ismételjük meg. Így kapunk szép, tömött fejet.

Vásárláskor lehetőleg olyat válasszunk, amelynek gyökerei nem nőtték körbe körkörösen a konténert.