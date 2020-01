Citrom: nem csak a konyhában hasznos

A citrom bizonyos ételeknél igazi csodaszer, és a limonádé is vele az igazi, a lakás más területein is hasznosnak bizonyulhat!

Talán sokan ismerik a citrom szagtalanító hatását. Ezt a tulajdonságát a műanyag edények tisztításánál is bevethetjük: dörzsöljük át a belsejüket vele, így egy csapásra megszabadulhatunk a kellemetlen szagoktól is.

A mikrohullámú sütő takarítására hatékony megoldást nyújthat a citrom. Tegyünk a mikróba egy pohár háromnegyedig töltött vizet és néhány kanál citromlevet. Indítsuk be a sütőt, és hagyjuk, hogy felforrjon a víz. A program lejárta után várjunk még tíz percet, mielőtt kinyitjuk a mikró ajtaját. Egy törlőruhával könnyedén eltávolíthatjuk a szennyeződéseket. Mosásnál is hasznos lehet egy kis citromlé. A ruhák hónalj részein kialakuló elszíneződés kezelésére tökéletes megoldást nyújthat. Mielőtt a ruhákat a mosógépbe tennénk, dörzsöljük át citromlével, így könnyedén megszabadulhatunk a nem kívánt foltoktól.

A nyers hús és a különböző zöldségek hamar nyomot hagynak a vágódeszkán. A tisztítás és a fertőtlenítés érdekében csupán annyit kell tennünk, hogy sóval és egy fél citrommal alaposan bedörzsöljük a deszkát, majd hagyjuk tíz percig állni. Ezután folyóvíz alatt mossuk le és hagyjuk megszáradni.

Ha természetes házi illatosítót keresünk, a citrom akkor is a segítségünkre lehet. Vágjunk félbe egy egész citromot, és tegyük olyan helyre, ahol friss illatot szeretnénk érezni. Akár a párologtató készülékünkbe is tehetünk citromos vizet. Amellett, hogy elűzi a kellemetlen szagokat, olcsó és környezetbarát megoldást is nyújt.