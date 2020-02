Bútoraink élettartamát is megnövelheti a számukra megfelelő ápolás

A bőr nemcsak divatos, de megfelelő ápolás mellett időtálló is. Ahhoz, hogy bőrbútoraink hosszú időn át szolgálják a család kényelmét, érdemes néhány dolgot betartani, legyen szó a bútor elhelyezéséről vagy tisztításáról.

Az elhelyezéssel kapcsolatban az egyik legfontosabb szabály, hogy óvjuk bőrbútorainkat a közvetlen napfénytől és hőhatástól. A radiátortól legalább harminc centiméterre helyezzük el az adott bútort, de minél messzebb van a hőforrástól, annál jobb, ugyanis a meleg levegő gyorsítja a bőr kiszáradását. Az erős napfénytől szintén érdemes távol tartani szeretett bútorainkat, hiszen az UV-fény nem csak a mi bőrünket károsítja. A professzionális bőrápoló szerek általában tartalmaznak UV-védőt, mellyel csökkenthető bútoraink elhasználódása.

A rendszeres ápolás alapfeltétele annak, hogy a bőrbevonattal rendelkező bútorok hosszú életűek és szépek legyenek. A modernebb darabok nagy valószínűséggel már alapesetben is egy speciális védőbevonattal rendelkeznek, ami megóvja az anyag külsejét, így a kiömlött kávét, teát könnyen le lehet törölni a bútor felszínéről. Évente egyszer mindenképp érdemes egy frissítő tisztítást végezni kedvenc bútordarabjainkon. Ennek első lépése, hogy porszívónk kárpittisztító fejével távolítsuk el a felesleges port. Ezt a lépést egy száraz és puha pamutronggyal is elvégezhetjük. Kerüljük a nedves vagy vizes rongy használatát. Ha nem szeretnénk száraz rongyot használni, akkor jó megoldás lehet még a babák számára kifejlesztett nedvesített törlőkendővel való portalanítás is. Ezután töröljük át a felületet egy speciális bőrtisztítószerrel.

Balesetek természetesen az ülőgarnitúrák körül is előfordulnak. Ha szennyeződés kerül a felületre, lehetőleg azonnal töröljük le, ám fontos, hogy ha folyadék kerül például a kanapénkra, azt semmiképp sem szabad dörzsölni. Ilyen esetben a folyadék felitatása a legmegfelelőbb megoldás. Hagyományos tisztítószerek helyett használjunk bőrtisztítót és körkörös mozdulatokkal a folt külsejétől haladva végezzük el a tisztítást. Ne használjunk oldószeres vagy szilikontartalmú tisztítószereket!

Néhány házi praktika a bőrbútorok esetében is bevethető. Amennyiben régi, makacs folttal van dolgunk, némi ecet segítségével óvatosan töröljük át a szennyezett felületet! Puhább bőr esetén érdemes az ecetet vízzel hígítani. Amennyiben tintafolt kerül a kanapénkra, jó megoldás lehet az acetonmentes körömlakklemosó. Mártsunk vattakorongot a lemosóba, és távolítsuk el a nem kívánt foltokat. Otthoni praktikák esetében fontos, hogy kerüljük például a tejes tisztítást, mert ez nemcsak tönkreteheti a bőrt, de kellemetlen szagot is hagy maga után.

Amennyiben a praktikák nem válnak be, vagy nem szeretnénk kísérletezgetni, érdemes felkeresni egy professzio­nális céget, akik szakértői a bútortisztításnak.