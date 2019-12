Az idei évben az elegancia a fő szempont a szilveszteri lakástrendekben

Az otthoni szilveszterekre a lakberendezést kedvelő háziasszony éppolyan izgalommal készül, mint mondjuk egy karácsonyra. Ezen a napon ugyanis a lakás új és különleges dekorációt érdemel. Az év utolsó napján bátran öltöztethetjük fényes, aranyos hangulatú díszekbe a lakást, hogy legyen mire emlékezni!

Aki a szilvesztert az otthonában tölti, ráadásul még vendégeket is hív, mindenképpen érdemes különleges bulihangulatot varázsolnia a lakásában. Az igazi szilveszteri partifíling a 2020-as évre készülve az alábbiak szerint alakul: flitter, pezsgő­arany, fekete, körte fényfüzér és persze elengedhetetlen a csipetnyi karácsonyi kiegészítés. A lakás átöltöztetése izgalmas feladat, s aki komolyan veszi, megkülönböztethet felnőtt- és gyermekbulira készülő ente­riőröket is.

Felnőttbuli eleganciával

Figyelve az idei partitrendeket, a lakáskiegészítők terén ezúttal az arany és a fekete kombinációja dívik. Igazán különleges és elegáns duó ez, amely megmutatkozhat a lufik színében éppúgy, mint a kon­fettik, szalagok, kiírások, terítők területén. Varázslatos hangulatot kölcsönöz a lakásnak, ha ilyenkor kicsit átöltöztetjük: mondjuk fekete huzatot vagy plédet kap a kanapé és a fotel, aranyszín terítőt az asztal, és hasonlóan aranyos, bronzos kiegészítőket teszünk a komódra is. Az arany és fekete lufik kerülhetnek a bejárat környékére, a fekete – átlátszó, szilveszteri feliratos – mécsesek az asztalra, fekete-sárga hajtogatott papírmasék a falra. Az igazán kreatívak csomagoljanak be pezsgősüvegeket arany és fekete papírba, ami szintén szépen illusztrálja az alkalmat és az elegáns hangulatot. Persze az arany (ami ugye a pezsgő színe) lecserélhető más színekre is – ezüstre, bordóra akár, amely szintén különleges ünnepi hangulatot sugároz.

Kiegészítők csillogása

A legegyszerűbb módja a lakás hangulatának feldobására a flitteres párnahuzat bevetése. A kanapén hanyagul eldobott, erősen csillogó díszpárna szilveszterkor megengedett kiegészítő. Amivel szépen harmonizál a flitteres asztali futó vagy éppen a hasonló szalag, amit megköthetünk a székek háttámláján vagy éppen fel­akaszthatunk a lámpára is. A fényfüzérek közül a csillagos és a körteizzó formájú a legmenőbb, de ilyenkor a színesek is passzolnak a partihangulathoz.

Gyermekek szilveszteri paradicsoma

A gyerekek számára izgalmas tematikákat álmodhatunk meg szilveszterkor: lehet süteményes, bűvészes vagy éppen karneváli, a lényeg, hogy színes legyen és bohókás. A szilveszteri gyerekbulikon sokszínű lufikeret lehet a bejárati ajtó íve, a lakás pedig legyen tele sok-sok fényfüzérrel, diszkógömbbel és az adott tematikának megfelelő kiegészítőkkel: a sütis témában alkossunk sütiformát a fotelből, kössük át szalaggal, és vágjunk ki muffin­formákat is. Ezek kerülhetnek a függönyökre, asztalra, de lehetnek poháralátétek is. Erre a célra szuperül felhasználhatók a karácsonyról maradt csomagolóanyagok! A műanyag, foszforeszkáló karkötőket, kiegészítőket felejtsük el, azok manapság már nem számítanak túl jó üzenetnek: másnapra elsötétednek és csak a műanyag hulladékok tömegét „gazdagítják”.

Elővigyázatosság

Van néhány fontos teendő, amire minden házibuli előtt figyelni kell, már ami a lakberendezést és a biztonságot illeti. Ha kutya van a háznál, zárjuk biztonságos helyre, az ő nyugalma érdekében is. Ha kicsi babákat, gyerekeket várunk, akkor gondoskodjunk a padló makulátlan tisztaságáról, váltópapucsról és arról, hogy a bútorok és a karácsonyfa ne dőlhessen fel! A veszélyes konnektorokat torlaszoljuk el, a vezetékeket tegyük el, a hajszárítót helyezzük elérhetetlen magasságba. Az éles sarkakra tegyünk élvédőt, és a poharak legyenek papírból! És ha már buli és szép otthon, akkor ne szégyelljük az egyik legfontosabbat megtenni, annak biztonsága, foltmentessége érdekében sem: „Csavard fel a szőnyeget!”