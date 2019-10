Az avar, ami otthon a kertlakók számára és vitamin is egyben

Az őszi kertek egyik legnagyobb munkálata a falevelek összegyűjtése. Az avar sok mindenre alkalmas növényi alapanyag – jót tesz a kerti ökoszisztémának éppúgy, ahogy a komposztnak is. Sőt, nem is kell feltétlenül mindig mindet összeszedni.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A kert ősszel sok teendővel jár, de aki együtt él vele, tudja, hogy a ráfordított munka sokszorosan megtérül – lelkiekben épp úgy, mint látványban.

Gazdag ökoszisztéma

Akinek van kertje, és kézi gereblyével gyűjti össze minden ősszel a lehullott faleveleket, pontosan tudja, hogy mire végez a feladattal, szinte már kezdhetné is elölről. Meglehetősen sziszifuszi és fáradságos munka szép színes halmokba gyűjteni a leveleket, ám valójában nem hiábavaló feladat. A dombocskák alatt jelentős kerti ökoszisztéma alakulhat ki, amelyek igen változatossá teszik a környezetünk élővilágát. Megbújnak alatta azok a kis rovarok, bogarak és miegyebek, amelyek a madarak számára jelentenek változatos és tartalmas táplálékot és készítik fel őket a téli túlélésre. A védettnek számító sün szintén szereti a lombok alatt megbújó rovarokat, így előszeretettel kuckózza be magát ezekbe a halmokba ő is. Éppen ezért, amikor úgy döntünk, hogy megszüntetjük a falevélhalmokat, mindig nagy óvatossággal lapátoljunk, gereblyézzünk, nehogy sérülést okozzunk egy-egy beköltözött süncsaládnak!

Égetés helyett

A környezet iránt elkötelezettek tudják azt is, hogy elégetni nem jó ötlet az avart, egyrészt azért, mert magas a nedvességtartalma, alacsony az égés hőmérséklete, nem mellesleg égetésekor szén-monoxid keletkezik. Éppen ezért meg se forduljon senki fejében a tüzelőanyagként való alkalmazása! Ha égetésen töri valaki a fejét, előtte informálódjon a helyi önkormányzatnál, ahol rendelet szabályozza ennek a lehetőségét.

A komposzt, mint táplálékkiegészítő

Az avar és egyéb kerti hulladék azonban remek komposztáló alapanyagnak számít. A komposztban felhalmozott alapanyagokat mikroorganizmusok bontják le és alakítják át humusszá. Ez pedig remek „táplálék-kiegészítő” lesz a későbbiekben kerti növényeink számára. A komposztba viszonylag felaprítva érdemes tenni a faleveleket, s időnként meg kell forgatni a tartalmat. Közel egy év után lesz alkalmas az így gondozott komposzt arra, hogy felhasználjuk. A legújabb kutatások szerint a diófa levele is alkalmas a komposztra, a benne élvő káros anyagok ugyanis pár hónap alatt lebomlanak.

Nem kell mindet összeszedni

De most még főképp a gereblyézésnél tartunk – rendületlenül gyűjtjük a varázslatosan hulló faleveleket. Persze a feltört kéz nem kelt olyan romantikus érzést senkiben, de jó hír, hogy valójában nem is kell az egészet összeszedni. Időnként érdemes a gyepen hagyni valamennyit a lehullott falevelekből és átmenti rajta fűnyíróval. Az így felaprított levelecskék szépen „beledolgozódnak” a gyepbe és felkészítik azt a téli időszakra. Szóval nem baj, ha nem tökéletesen tiszta az a fű, hiszen ezzel is tudunk segíteni a kertünkön.

Egyéb teendők

A kerti teendők sora azonban ezzel még nem ér véget – érdemes ilyenkor visszanyesni a sövényeket, hogy ne korhadjanak el, ha esetleg túl sok csapadék lesz az ősz, tél folyamán. A gyep hosszát mostantól érdemes magasabbra hagyni, hogy könnyebben elérjen a napfény a kicsi fűszálakhoz. Így ellenállóbb, jobb minőségű gyepet kapunk majd tavasszal.

Őszi pompa

Az őszi időjárás kiválóan alkalmas arra, ha át akarunk ültetni növényeket egyik helyről a másikra. Ilyenkor ugyanis több csapadékra lehet számítani, így az új helyre kerülő növény könnyebben gyökeret ereszt a neki szánt helyen. De az ősszel virágzó növények elültetése is most jött el, ahogy a tavasszal kikelő virághagymáké is.