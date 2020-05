Az ár sem elhanyagolható a bőr bútorok kiválasztásánál

A bőrbútorok drágábbak, ám tisztításuk jóval könnyebb, mint a szövettel bevont daraboké. Mivel ez egy hosszú távú befektetés, fontos a jól átgondolt vásárlás.

Lakásvásárlás vagy -felújítás, illetve költözés során a megfelelő ülőalkalmatosság kiválasztása kulcsfontosságú döntés több szempontból is. A hozzánk érkező vendégek és a saját kényelmünk szempontjából is érdemes átgondolni a vásárlást.

Azt hihetnénk, hogy ez egy egészen egyszerű feladat, ám a tökéletes darab kiválasztásához több szempontot érdemes figyelembe venni. Ilyen például a szín, a forma, a méret és a funkció. Ahhoz, hogy megelőzzük az elhamarkodott vásárlást, gondoljuk át ezeket a tulajdonságokat. Természetesen mindezek mellett az ár sem elhanyagolható szempont.

A legfontosabb ezen tulajdonságok között a funkció, hiszen ha ezt meghatároztuk, azzal már jócskán szűkítettük azoknak a termékeknek a körét, melyek közül kiválasztjuk a számunkra legmegfelelőbbet. Az ülőgarnitúra alvási célt is szolgál? Adódhat olyan szituáció, hogy a vendégeinket ezen szeretnénk elszállásolni? Ha ilyen célokra keresünk bútort, akkor máris tudjuk, hogy valószínűleg a kinyitható, ágyazható verziók közül érdemes választani. Amennyiben csak alkalmi vendégfogadásra és a saját napközbeni kényelmünk kiszolgálására keressük a megfelelő darabot, akkor egy egyszerűbb kivitel is jó választás lehet.

Természetesen lehetőségeinket a rendelkezésre álló hely mérete is meghatározza. Mielőtt elkezdünk körülnézni a különböző boltok kínálataiban, mindenképp mérjük le, hogy mekkora helyünk van. A szélesség mellett a mélység is meghatározó, főleg egy L alakú vagy ágyazható kanapé esetén. Ha ajtó vagy ablak közelében szeretnénk elhelyezni, a mérésnél figyeljünk arra, hogy azok nyitását és becsukását ne akadályozza a bútorunk.

A bútor anyagának kiválasztásánál több lehetőségünk van: bőr, textilbőr vagy szövet. A választék minden esetben bőséges, így bármelyik mellett tesszük le voksunkat, garantáltan megtaláljuk a legtökéletesebb darabot. A döntés meghozatalánál vegyük figyelembe, hogy van-e kisállat a lakásban, akinek a szőrét egyes anyagokból körülményesebb lehet eltávolítani. Hasonló a helyzet abban az esetben, ha gyermek van a háznál, hiszen a koszolódás kockázata ilyenkor is nagyobb, így a tisztítási lehetőségeket érdemes figyelembe venni. Amennyiben bőr- vagy műbőr darabot választunk, azok drágábbak, viszont tartósabbak és a tisztán tartásuk is lényegesen egyszerűbb. Bőrbútoroknál egy-egy pléd hasznos lehet a megfelelő kényelem érdekében. A szövetgarnitúrák tisztítása nehezebb, viszont ma már kaphatóak olyan darabok is, melyek vízlepergetőek, ugyanakkor tapintásuk puha és kényelmes.