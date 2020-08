Az alacsonyabb hőfok is hatékony az ágyneműk mosásánál

A hatékony tisztítás érdekében fontos, hogy az ágynemű anyagának és kialakításának megfelelő tisztítási folyamatokat alkalmazzunk, ezzel textíliáink élettartamát is megnövelhetjük.

Életünk egyharmadát, egynegyedét töltjük alvással, ezért is kiemelten fontos higiéniai kérdés, hogy milyen gyakran kell cserélni és kimosni az ágyneműt. A témában teljesen eltérőek a vélemények és a szokások, melyeket számos egyéni tényező –- például az aktuális évszak, esetleges allergia vagy betegség, izzadékonyság – befolyásolhat. Teljesen normális jelenség az, hogy alvás közben izzadunk, és ezt a nedvességet az ágynemű szívja fel. Emellett több millió elhalt hámsejt kerül a textilekre egy-egy éjszakai alvás során. Az így képződött „táptalaj” azonban a poratkák kedvenc tápláléka, ami allergiát, a textíliákon elszaporodó baktériumok és gombák pedig további betegségeket okozhatnak.

Legalább kéthetente cseréljük

Az ágynemű mosását hajlamosak vagyunk elhanyagolni annak ellenére, hogy minden nap körülbelül nyolc órán át érintkezik a bőrünkkel, hajunkkal és a különféle testnedvekkel, így rövid idő alatt bekoszolódik. Szakemberek szerint az ágyneműt ajánlott legalább kéthetente cserélni, de ha lehetőség van rá, akkor érdemes akár hetente végrehajtani a műveletet, főleg ha kisállat is érintkezik vele, erősen izzadunk vagy betegek vagyunk. Annak, aki allergiás, vagy hajlamos a bőrirritációra, esetleg előfordul, hogy a napközbeni sminkben bújik ágyba, annak ennél is gyakrabban, akár heti két-három alkalommal szükséges lehet a csere.

Az alacsonyabb hőfok is hatékony

A mosás alapvető szabálya, hogy soha ne mossuk együtt a ruhákat és az ágyneműt. Mielőtt bepakolunk a gépbe, fordítsuk ki a huzatokat és gomboljuk, cipzárazzuk be őket. Ezzel csökkenthető a mechanikai károsodás és a cipzárok és gombok meghibásodása. Sokan gondolják, hogy az alapos mosás és a maximális higiénia érdekében a legmagasabb hőfok az ideális, ezzel szemben a mai modern gépek már alacsonyabb hőmérsékleten is hatékonyan dolgoznak.

A mosáshoz hatvanfokos beállítás is megfelelő, ugyanis a kórokozók már így is elpusztulnak, emellett nem károsodik a textília. Tisztítás során mindig kövessük a bevarrt címkén lévő utasításokat. A fehér lepedőket soha ne mossuk együtt a színes ágyneművel. Erősen szennyezett vagy foltos ágyneműt áztassuk be mosás előtt.

Az újabb mosógépeknél már találunk külön az ágyneműk mosására kifejlesztett programot, amit a pamut vagy mikroszálas anyagokból készült ágyneműk tisztítására fejlesztettek ki. Régebbi gép esetén válasszuk a színes, illetve a fehér ruhákhoz ajánlott programokat, kivéve a selyem vagy szatén ágyneműknél, melyeket mindig kímélő mosással tisztítsunk.

A mosószer adagolásánál ügyeljünk arra, hogy ne öntsünk a kelleténél több szert a gépbe, ugyanis a vegyület molekulái beleragadhatnak az ágyneműbe, ami bőrirritációhoz vezethet. Centrifugázásnál részesítsük előnyben az alacsonyabb fordulatszámot.

Érdemes a napon szárítani

Nem minden ágyneműt szabad szárítógépbe tenni. A pamut- és a vászonanyagokat általában betehetjük, míg a mikroszálasat és a selymet tilos. Tanulmányozzuk át a címkét: a szárítógép jele egy négyzet, amiben egy kör található. Ha ez egy x-szel át van húzva, akkor nem szabad szárítóba tenni adott textíliát. Használat előtt mindig hagyjuk teljesen megszáradni az ágyneműt. Ha tehetjük, a szárítást érdemes a napsütésre bízni, ugyanis az UV-sugárzás szinte teljesen elpusztítja a mikroorganizmusokat. Szabad levegős szárítás esetén mindenképp fordítsuk ki a huzatokat, így megóvhatjuk annak színét.

Fertőtlenítés vasalóval

A huzatok vasalása nemcsak az anyagtól, hanem annak kialakításától is függ. A finom pamut ágyneműhuzatot javasolt nedvesen vasalni, így elkerülhető a túlszáradás. A flanelanyagból készült darabokat elég csupán enyhén átvasalni. Aki ezt a műveletet teljes egészében szeretné elkerülni, annak ideális választás a krepp pamut ágyneműhuzat. Mikroszálas anyag esetén vasalás közben ügyeljünk a gőz használatára, ugyanis a forróság kárt tehet a finom mikroszálakban. A vasalás amellett, hogy fertőtlenít, megkönnyíti az ágynemű tárolását is.