Amikor virágba borul a karácsonyi kaktusz

November nemcsak őszutóként, hanem az adventi időszak kezdetével a télbe is vezet minket. Erre az időszakra esik kedvelt szobanövényünk, a karácsonyi kaktusz bimbózása. A növény fehér, piros, rózsaszín vagy lila virágzatával lakásunk éke az ünnepi időszakban.

Kevesen ismerik a karácsonyi kaktusz származási helyét, amely – nevéből feltételezhetően – nem valamely sivatagközeli tájról terjedt el világszerte: eredetileg a brazíliai esőerdőkben volt honos. Kedvelt dísznövény, nemcsak dekorativitásának köszönhetően, hanem annak is, hogy gondozása nem igényel nagy odafigyelést. Alapvető szabályként pár dolgot azonban be kell tartani a növény optimális fejlődéséhez: nagy fényigényű cserepes virág, egész évben világos helyen kell tartani. A nyári időszakban ki lehet tenni az erkélyre, teraszra, a forró sugaraktól azonban óvni kell. Nevelésénél a bimbózást közvetlenül megelőző időszakban – a rügy képződéséhez – olyan helyre kell vinni, ahol az esti-éjszakai-reggeli időszakban összesen tizenkét órán át sötétben van.

Ha nincs ilyen helyiségünk, ahol ezt biztosítani tudjuk számára, akkor erre az időre egy kellően nagy kartondobozt tegyünk rá. Hőigényét tekintve a virágzása alatt és az ahhoz közeli időben a 15 Celsius-fok körüli hőmérséklet számára az ideális, jóval ezen érték felett nem indul meg a virágképződése, vagy jelentősen rövidebb ideig bont szirmot. Januárban, miután virágai lehullottak, növekedési időszakának kezdetéig tartsuk továbbra is hűvös helyen, ahol megfelelő mennyiségű fény éri. Április és június között viszont a 24-26 fokos hőmérsékletű szoba sem árt neki. Igényli a rendszeres öntözést, annak mennyiségére azonban ügyelni kell: nem szabad eláztatni, különben tönkremegy, elrothad a gyökérzete. A virágzási időszakára víz szempontjából is figyelni kell, szeptember végétől, október elejétől kevesebb öntözés javallott. Amikor azonban elkezdenek megjelenni a bimbók, ismét gyakrabban kell öntözni, a heti egyszeri alkalom már nem lesz elég: naponta vízhez kell juttatni.

Miután levirágzott, megint vissza lehet térni a ritkább öntözéshez. A karácsonyi kaktuszt a virágzás időszakában nem szabad mozdítani, különben ledobja a szirmait. Felvetődik a kérdés: mit tegyünk vele a mostani enyhe novemberben, amikor még mindig lehet látni teraszon hagyott, bimbózásnak indult növényt? Bimbózik, azaz nem szabad mozdítani, ám egy fagy tönkreteheti. A szakemberek azt javasolják, hogy óvatosan vigyük be a lakásba, és olyan helyre tegyük, ahol a fény-, hő- és páraviszonyok nagyon hasonlóak ahhoz, ahonnan behoztuk, és huzat sem éri. Érdemes a cserépen jelölni azt a szöget, ahonnan addig a legtöbb fényt kapta. Ha erősíteni szeretnénk növényünket, akkor adhatunk tápoldatot is neki, továbbá a növekedési szakaszban (április közepétől júniusig) adott tápoldatozást is meghálálja, ahogyan a környezetében a nagyobb páratartalmat is.

A megfelelően tartott, egészséges növény sok virágot hoz, fajtától függően kisebbeket – körülbelül négy centimétereseket – vagy nagyobbakat – mintegy hét centimétereseket. Amennyiben szaporítani szeretnénk, vágjunk le róla egy olyan szárrészt, amely több tagból áll. Mielőtt azonban földbe helyeznénk, hagyjuk egy kicsit száradni. Az optimális hely számára ezt követően nyirkos, tőzeges-homokos földben lesz. Amíg erőre – és gyökerekre – kap, csak óvatosan öntözzük; amikor már fejlődni kezd, virágföldre lesz szüksége, át lehet ültetni. Miközben az új növekedési környezetre átáll, kissé hervadtnak tűnhet, de ekkor se árasszuk el vízzel; amint a helyét megszokta, újból gyakrabban öntözhetjük és növekedését elősegítő tápoldathoz is juttathatjuk. Akkor aztán legközelebb megint csodálatos virágokat hoz, amint eljön az ideje.

