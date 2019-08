Ablakok a világra, avagy lőréstől a falat „helyettesítő” üvegekig

Az ablak a világra több, mint egy nyílás a ház oldalán. Stílust hozhat a mindennapokba…

Ahogy haladunk az időben, látható, hogy az emberiség röpke pár ezer éves épített kulturális örökségében az ablakoknak mindig nagy szerep jutott. A korai középkor vastag, erőteljes falaihoz társuló apró, lőrésszerű ablakok még azt üzenték, itt most nem a világosság be­áramlása a lényeg, hanem a biztonság. Ezeken persze gyakran még üveg sem volt, bőrrel, fával, rongyokkal – mikor mi volt – kezdték el takarni a nyílásokat. Nagy utat tett meg az emberiség ezektől az apró ablakoktól a mai modern, teljes falelemeket helyettesítő üvegfelületekig. Az üveget állítólag a rómaiaknak köszönhetjük, időszámításunk előtt 100-ból származnak az első, alexandriai üvegablak maradványokra utaló leletek. Az építészeti stílusirányzatok pedig igazán karakteres ablakformákat honosítottak meg, amelyek közül ma kedvünkre csemegézhetünk, ha a saját otthonunkat szeretnénk egyedivé építeni.

A félköríves apró ablakok a román stílusjegyeket idézik, míg a csúcsíves, gazdag díszítésű, nagy nyílású változatok már a gótika világából származnak. A barokk kor páratlanul gazdag díszítést hozott magával az ablakkeretek tekintetében, a reneszánsz kor embere pedig méltóságteljes, márványelemekkel rakott ablakot nyitott a világra. A rácsozás a kezdetektől közkedvelt, hiszen a betolakodók elleni védelem fontos része volt a mindennapoknak. A kazettás megoldás ma is divatos, ám ma már inkább látványelemként funkcionál. Míg Közép-Európában a kifelé vagy befelé nyíló ablakok terjedtek el, addig az angolszász világban és Amerikában a tolható változatok.

A modern kor embere számára azonban ma már mindenféle lehetőség rendelkezésre áll, akár stílusról, akár kialakításról van szó. A játékosság igazán bátor megoldásokat enged – elég, ha a házon csak egy-két elemet hangsúlyozunk ebből a szempontból, máris karakteresebb, egyedi stílust kapunk. Ott vannak például a kerek „hajóablakok”, amelyek kovácsoltvas, cirádás rácsozással rendkívül különleges, romantikus hatást keltenek. Vagy ha van egy átlagos, két oldalra nyíló ablakunk, de szeretnénk feldobni, akkor festessünk köré a keret színével megegyező barokkos elemeket, s ha még faspalettát is teszünk az ablakra (amely remek árnyékoló is egyben), akkor máris varázslatos hangulatú elemet kapunk.

Az ablaküveg lecserélése is feldobhatja a nyílást – egészen különleges látványt hoz magával az osztott kazettás keret, amely otthonos, mégis művészi világot idéz. Ugyanez fém-fekete osztásmegoldással azonban már az ipari stílus kedvelői számára jelenthet felhőtlen örömet. Félköríves ablak több családi háznál is megtalálható, ezeknél az osztott keret szintén szépen feldobja a beltér és kültér határát jelentő területet. Körülötte izgalmas elemként többféle berakás is alkalmazható – téglával, mozaikcsempékkel, kövekkel, faragott díszítőelemekkel. A kreativitásnak ezen a téren is csak a pénztárca szabhat határt – mert az bizony tény, hogy aki különlegességre vágyik, s nem a tucatgyártmányt választja, annak többet kell szánnia álmai megvalósítására.