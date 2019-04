Ablak a nagyvilágra, avagy árnyékolásról hatékonyan

Az igazi otthon nemcsak szép, de okos is. A nyílászárók területén ez a tulajdonság kiváltképp fontos, hiszen ahogy közeleg a nyár, úgy lesz egyre lényegesebb az, hogyan és mivel árnyékoljuk az ablakokat. A hővédelem, a belátásgátlás, az esztétikum és persze a költséghatékonyság négyese lesz a fő szempont, amely mentén szinte mindenki megoldást keres.

Hatékony árnyékoló nélkül lehet élni, de minek? – mondja ezt mindenki, aki megtalálta az igényeinek és stílusának megfelelő változatot az ablakára. Ám vannak, akik az idei nyárra tervezik a megoldást – amelynek keresését érdemes elkezdeni minél előbb, ha még ezen a nyáron szeretnénk érzékelni áldásos hatásait. Mert hát a piac széles, a kínálat is, a jó szakemberek naptára pedig hamar betelik. Nyilván első körben azt kell eldönteni, milyen szempontok szerint keressük a megoldást. Elsődleges általában a jó ár-érték arány – vagyis, hogy az igényeinket a lehető legalacsonyabb áron és a legjobb minőségben tudjuk kivitelez(tet)ni. A következő a cél kitűzése – mit szeretnénk? Hatékony sötétítést? Hővédelmet, belátásgátlást vagy egyszerű esztétikai megoldást? S ne feledkezzünk meg a „harmadlagos” tényezőkről sem: kezelhetőség, tartósság, tisztíthatóság! Az esztétikum azonban már ízlés dolga – a hagyományos csipkebetétektől az irodai sávrolókig szélesek a lehetőségek. Bármit választunk, a fenti kérdésekre még az előtt találjuk meg a választ, hogy felszereltük a kiválasztott árnyékolót. És akkor kevesebb lesz később a meglepetés…

Számos árnyékolástechnikai rendszer közül választhatunk manapság, a kérdés tehát az, mennyit szánunk rá? Ha hosszú távra tervezünk, érdemes többet beletenni, mert tartósabb, hatékonyabb kivitelezést kapunk, ráadásul az ingatlan értéke is nő a beruházással. Egy átmeneti otthonban, albérletben, kisebb költségvetésű keretek között azonban erre se szükség, se lehetőség nincs. Ilyenkor ad jó megoldást a gyorsan fel- és leszerelhető árnyékolás. Nézzük, mit találtunk a piacon.

Szalagfüggöny és sávroló

A legkevesebb szót a szalagfüggönyökre fecsérelném, mert azon túl, hogy irodai a hatása, kevés funkcionalitást társíthatunk hozzá. Van fényzáró anyagból készült, közepesen sötétítő és van áttetsző változat is – de nehezen tudom elképzelni, hogy egy átlagos, nem süllyesztett nyílászáró esetén jó hatásfokkal „dolgozna” a sötétítőfunkciója. Modern otthonokban időnként felbukkan, van, akinek ez tetszik. Létezik az úgynevezett „sávroló” is, ami olyan, mint a roletta – textilből. Ez inkább hangulati és esztétikai elem – szintén a csipkefüggöny modernkori változata. Ez az anyag vízszintes fényzáró és fényáteresztő sávokból áll, ezáltal olyan hatást kelt, mintha rácsos árnyékoló lenne. Különleges, de inkább csak nehezíti a belátást.

Reluxa és roletta

A reluxa az ablak belső felületére szerelt könnyű sávos szerkezet, amely lehet fából és alumíniumból is. Viszonylag olcsó megoldás, amellyel azonban teljes sötétséget nem lehet elérni, inkább fényszabályozásra, a belátás nehezítésére alkalmas. Könnyű a kezelése, ellenben a takarítása macerás, ugyanis a sávokon kiválóan megtelepszik a por. A roletta szintén a belső tér felöl szerelendő fel. Készüljön bármiből, a lényege, hogy a teljes anyag – legyen az fa, műanyag vagy textil – ráfekszik az ablak üvegfelületére. Ennek már lehet valódi sötétítő hatása, főleg ha black out anyagból készült. A teljes fényszűrés azonban csak akkor érhető el, ha megfelelően van felszerelve, és az anyag illeszkedik a keretre. Máskülönben lesznek rések, amelyeken átszökik a fény. Ezért kell mindenképpen pontos és jó méreteket választani, mert ha csak fél centivel is kisebb, mint kell, már nem lesz jó. Nekünk való megoldás ez akkor, ha valami olcsó, könnyen felszerelhető, de hatékony árnyékolót keresünk. Az alacsony ár oltárán azonban fel kell áldozni a tartósságot és a kezelhetőséget. Néhány év alatt megkopik, szálasodik, időnként meglazul az illesztőrendszer, s ha sokat használjuk az ablakot, le is eshet a tartószerkezettel együtt.

Pliszé

Izgalmas lehetőség a pliszé rendszerű árnyékoló, amely megoldást nyújt arra a problémára, ha valaki nem oldalirányban, hanem felfelé vagy lefelé (!) szeretné mozgatni az árnyékolót. Gondoljunk csak az alulról érkező vakító fényre, amelyet kitakarhatunk vele, az ablak felső részén pedig továbbra is érkezhet a fény. Létezik olyan megoldás, amelyet a keretbe kell fúrni, de olyan is, ahol nem kell fúrni-faragni a nyílászárót, a rögzítők mégsem látszanak. Jól takarítható a műanyag felülete.

Öltöztetésre függöny

A függöny a nagy klasszikus – mégsem old school. Inkább stílusos és köszönhetően a sokféle anyagnak, modern és hatékony is lehet. Itt is a black out a nyerő azoknak, akik teljes sötétséget és hővédelmet keresnek. De mi is az a black out technika? A két textilréteg közé szőnek egy harmadik fekete réteget, akár textilből, akár műanyagból vagy szénszálból, amely teljes fényzárást tesz lehetővé. Nem túl olcsó, ellenben szép. Viszont a tisztítása macerás és költséges – időnként le kell venni és kimosni – már ha ipari nagyságú a mosógép otthon. Ha nem, akkor bizony tisztítóba kell vinni. És még az is lehet, hogy speciális mosási technikát is igényel…

Hosszú távú klasszikus, a redőny

És akkor ne feledkezzünk meg a redőnyről, amely noha első hallásra drágának tűnik, viszont a legtöbb előnnyel rendelkezik – hatékony sötétítő, tartós, nem engedi ki-be a hőmérsékletet és a tisztítása sem ördöngösség. Persze ez is okozhat meglepetéseket… Létezik műanyag és alumínium változat, külsőtokos, belsőtokos, motoros és manuális, szúnyoghálós, vakolható tokos, nyílászáróval együtt felszerelendő és utólagosan beépíthető. Színes és fehér egyaránt. Választás előtt azonban tájékozódjunk: mennyire szeles ablakra kerül – mert van, amelyik nagy vihar esetén kellemetlenül zörög, a sávok elcsúszhatnak (ez anyagfüggő). Ha teljes sötétségre vágyunk, akkor zárt tokos rendszerben gondolkodjunk, akkor is, ha a szaki szerint drágább az esetleges javítás. Különben mindig lesz a tok résznél egy kis fénycsík, ami bezavar. A szúnyogháló is okozhat meglepetéseket – a feltekerhető változatnál azt vehetjük észre, hogy noha nem lyukas a háló sehol, mégis megjelennek bent a bogarak. De hogyan? Hát úgy, hogy a tokban azért van egy kis rés, ahol betévedhetnek, és hát be is tévednek. Ezért javasolják sokan a keretezett szúnyoghálót, amit ki lehet pattintani a helyéről, ha szabad ablakra van szükség. Itt nincsenek meglepetésrések, amelyeken betévednek a rovarok, bogarak.

Ablakfólia

Manapság egyre többször merül fel az ablakfólia lehetősége. Jó tulajdonsága, hogy napközben (!) kívülről átláthatatlanná teszi az ablakot, 99 százalékos UV szűrős, természetes fényt enged a lakásba, viszont a napsugárzást és a vele járó hőt nem engedi be. Csalódni fog azonban, aki azt hiszi, hogy este, amikor felkapcsolja a villanyt, továbbra is láthatatlan marad a benti világ. Ez fizikailag lehetetlen. Ahogy az is, hogy az ablakfólia esetén ugyanolyan mértékű fény jön be, mint egyébként. Valamennyivel mindenképpen sötétebb lesz a szobában – ami lehet, hogy nyáron jól jön, de télen, borús időben nem annyira. Ja és attól még ugyanolyan „kopasz” marad az ablak, tehát valami még mindig kell, ha szépen felöltöztetett otthonra vágyunk.