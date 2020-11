A vasaló és a hajszárító is segítség lehet

Amikor hűvösre fordul az idő, bizony a frissen mosott ruhák is a lakásban kapnak helyet a gyorsabb száradás érdekében. A hatékony szárításhoz bevethetünk néhány trükköt.

Egyes kutatások szerint egy kosár frissen mosott ruha – méretétől és anyagától függően – akár két liter vizet is tartalmazhat, amit beltéri teregetés esetén párolgás után az otthonunk falai szívnak magukba, ezzel táptalajt nyújtva a penésznek. Ennek a problémának mindenképpen elejét kell venni, hiszen a csúfos kinézet mellett a penészes falaknak egészségkárosító hatásuk is van. Megelőzésképpen figyeljünk arra, hogy hová és milyen módon teregetünk! A legmegfelelőbb, ha egy meleg, jól szellőztethető helyiséget választunk. Miután kiteregettük a ruhákat, figyeljünk a rendszeres szellőztetésre, lehetőség szerint reggel és este is tárjuk ki az ablakokat legalább tíz percre! A szoba ajtaja azonban mindig legyen csukva, hogy a nedvesség ne juthasson el az otthonunk többi részébe!

A helyes teregetés részeként nemcsak a megfelelő helyszín megtalálása lényeges, hanem arra is kellő figyelmet kell fordítani, hogy milyen módon terítjük ki, akasztjuk fel a ruhákat. Teregetés előtt alaposan rázzuk ki a ruhadarabokat, így megszabadulhatunk a felesleges víztől! Ne teregessük őket egymásra, legalább egy centiméteres távolságot hagyjunk meg minden darab között! A pólókat, ingeket, blúzokat és a pulóvereket tegyük vállfára, mert így nem gyűrődnek meg, illetve nem veszítik el alakjukat, ráadásul a száradás is gyorsabb!

A száradási idő lerövidítésére hatékony megoldás lehet egy pluszcentrifugálás – ha az anyag engedi. Ventilátorral javíthatunk a levegő keringetésén, ezáltal szintén gyorsabban száradnak a ruhák. Lehetőség szerint teregessünk a radiátor közelébe! Ha nagyon gyorsan kell megszáradniuk a frissen mosott daraboknak, akkor a vasaló és a hajszárító is a segítségünkre lehet. Ezt azonban tényleg csak vészhelyzet esetén alkalmazzuk, hiszen egy nagy adag mosás után rend­kívül nagy kihívás lenne minden darabot egyesével ilyen módon megszárítani!