A tárolóhelyeket sokféleképpen lehet elosztani, azonban a praktikum a lényeg

Új építésű családi házaknál egyre többször kérnek külön gardróbszobát a megrendelők. Praktikus kiegészítő helyisége ez az épületnek: elrejti a család összes tagjának holmiját, és a hálószobákban nagy helyet foglaló szekrényekre sem lesz szükség.

Gardróbszobát legelőször talán a Dallas epizódjaiban láthattunk: csodálattal – és persze irigykedve – néztük a főszereplők otthonát. Sok más miatt is, de a gardróbok valószínűleg első helyen álltak ettől kezdve álmaink listáján. Akkor még elérhetetlen, úri kiváltságnak tűntek a családi házaknál, napjainkban viszont akár alapfelszereltségnek is tekinthetjük ezeket a tervrajz megrendelésénél. Praktikussága megkérdőjelezhetetlen: egyetlen helyiségben kaphat helyet a család minden tagjának ruhatára: nem kell szobáról szobára járni és rendezgetni külön a szekrényekbe, ha mosás után helyükre tennénk a holmijainkat.

Plusz a reggeli készülődés is sokkal gyorsabb, ha gyermekek vannak a családban: karnyújtásnyira van minden fiók és polc. A gardróbszoba megtervezésénél a lakásban élők életvitelét kell alapvetően áttekinteni: otthoni, munkában, iskolában, ünnepi alkalmakkor viselt ruhák, vagy családtagok szerint legyen-e összeállítva a rakodóhelyek elrendezése. További kérdéseket vet fel a szezonális öltözet, például télikabátok, törülközők, ágynemű, cipők és csizmák elhelyezése: az összes típusú textil és lábbeli egy helyre kerüljön, vagy az előszoba-fürdő-gardrób hármasban elosztva. A helyiség méretét befolyásolja az is, hogy tulajdonosai kizárólag ruhák tárolására használják-e, vagy itt fognak vasalni is. A tükör helye talán a legkönnyebben meghozható kompromisszum a tervezésnél: több falfelület nyerhető, ha a beépített bútor egy vagy több frontja egész alakos tükörből van. Ha már front, akkor a szekrény ajtajának nyitásában – ha egyáltalán zárt lesz a tárolótér – is dűlőre kell jutni: nyíló-, toló- vagy csuklóajtó rejtse-e a polcrendszert. A különböző típusú textilek, ruhák megfelelő elhelyezésére lehet vállfás-akasztós részt kialakíttatni, felsőruházatnak, élre vasalt nadrágoknak pedig változó távolságú polcokat vagy kihúzható fiókokat rendelni.

A gyártók azt javasolják, hogy inkább sűrűbben helyezkedjenek el a rakodófelületek, hiszen ha egymásra sok összehajtott ruhát helyezünk, gyakran az egészet újra össze kell rakni, ha a legalsó pulóvert vesszük elő. Az elérhetőség is fontos szempont a szekrényrendszer megálmodásánál: általában hat-hét polcot ajánlanak egy oszlopban, föléjük jellemzően vállfás tárolót terveznek. Az sem mindegy, hova nyílik a helyiség ajtaja: hálószobába, egy ahhoz tartozó fürdő és a szoba közé, vagy a folyosóra. Amikor e kérdésben kell döntenünk, érdemes észben tartani azt is, hogy legyen minél egyszerűbb a gardrób takarítása. Sokan emiatt a folyosóra nyíló változatot részesítik előnyben. Mások számára a kényelem a legfontosabb, így a másik lehetőséget preferálják.