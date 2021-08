A szemnek is szép a zöldellő sövény

Tompítja a zajokat, megszűri a beáramló por egy részét, ráadásul a kéretlen nézelődők ellen is védelmet nyújt – csak néhány azon pozitívumok közül, ami miatt érdemes sövényt telepíteni.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány egy fajgyűlölő politikusért kampányol

Ha megfelelő sövénynekvalót választunk, télen-nyáron zöldell majd a telekhatár. Hozzá kell tenni, hogy a sövény telepítése nem a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás, hiszen az imént felsorolt pozitívumok egy részét egy jól megtervezett és kivitelezett kerítés is biztosítja. Habár akár több évbe is telhet, mire a takaró, védő funkciót ellátó növényzet elnyeri végeles formáját, az bizonyos, hogy a növények szoros felsorakoztatása a kerítésépítéssel szemben jóval pénztárcabarátabb megoldás. S valljuk be, egy szépen rendezett kerthez tökéletesen illik a zöld növények sora.

A takaráson túl a sövény készülhet térhatárolás céljából, a kert funkcióinak határozott elválasztására, vagy akár a kevésbé látványos elemek eltakarására is szolgálhat. Az alacsony növésű, úgynevezett jelzősövények akár díszítőelemként vagy egy virágágy széleként is megállják helyüket. Ilyenek például a levendula, a törpe korallberkenye, a törpe babérmeggy vagy az örökzöld puszpáng.

Bizonyos nagy növésű fajtákkal nem kell túl sokat törődnünk, egyszerűen csak hagyni kell, hogy nőjenek és terebélyesedjenek. No persze a gondozott külső végett – és a tulbúrjánzás ellen – nem árt időnként metszeni, formára vágni a zöldfalat.

Ha örökzöldet választunk, annak nagy előnye, hogy leveleit nem hullajtja – vagy legalábbis kevésbé –, így az év minden szakában szépen mutat. Ezekkel a fajokkal legtöbbször csak az ültetés utáni időszakban szükséges foglalkozni, ekkor is inkább a locsolásra, tápoldatozásra kell hangsúlyt fektetni. Ilyen például a balkáni babérmeggy és a sokak által kedvelt tiszafa is. Utóbbi az egyik legnépszerűbb sövénynövény, egyes fajtái akár 6-7 méter magasra is nőhetnek. Piros bogyói ráadásul a madarakat is bevonzzák. Ha üde, zöldellő udvarra vágyunk, jó választás a télizöld fagyal. Nem igényel sok gondozást, akár nyírott vagy nyíratlan sövényként is szépen mutat, jellemzően 3-4 méteresre nő.

A tuja is dobogós helyen áll a népszerűségi listán. Több változatban elérhető, igazán különleges fajtákat is találunk köztük, ilyen például az aranylombú nyugati tuja, ami szintén tökéletes sövénynövény.